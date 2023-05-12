دوري أن بي ايه: دنفر الى نهائي المنطقة الغربية

© كريستيان بترسن / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لاعب فينيكس لاندري شامت (يمين) يحاول التسديد باتجاه سلة دنفر ناغتس على الرغم من تدخل لاعب الاخير جمال موراي في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 11 ايار/مايو 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد النجم الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس الى بلوغ نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفوزه على فينيكس صنز 125-100 ويحسم السلسلة في صالحه 4-2.

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وتألق يوكيتش افضل لاعب مرتين في الدوري الاميركي في المباراة ونجح في تحقيق "تريبل دبل" بتسجيله 32 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات. وساهم ايضا في الفوز كل من جمال موراي مع 26 نقطة وكنتافيوس كالدويل-بوب مع 21 نقطة.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها دنفر نهائي المنطقة الغربية منذ عام 2020 وسيلتقي الفائز من مواجهة لوس انجليس ليكرز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي حيث يتقدم الاول 3-2.

وحسم دنفر النتيجة بشكل كبير في نهاية الشوط الاول بعد ان تقدم بفارق 30 نقطة (81-51).

واعتبر يوكيتش بان فريقه لم يتأثر بفكرة "الاجواء العدائية" في ملعب "فوتبرينت سنتر"وقال "لقد لعبنا بنفس الذهنية التي نلعب فيها عادة على ارضنا، ان نكون قتاليين ونصعب من مهمة الفريق الاخر في التسجيل واعتقد بان هذا ما قمنا به".

واستمر غياب نجم فينيكس كريس بول للمباراة الرابعة تواليا بداعي الاصابة كما لم يشارك دياندري ايتون لاصابة في اضلاعه.

وأنقذ جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس من الخروج امام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وسجل 16 نقطة من اصل 19 له في الربع الاخير ليقود فريقه الى الفوز 95-86 معادلا النتيجة في السلسلة 3-3 ليفرض مباراة سابعة.

كان تايتوم قد سجل مرة واحدة من اصل 14 محاولة قبل ان ينجح في اربع رميات ثلاثية في الربع الاخير. وكان افضل مسجل في صفوف سلتيكس ماركوس سمارت مع 22 نقطة واضاف كل من جايلين براون ومالكولم بروغدون 17 و16 نقطة تواليا.

في المقابل، كان افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا نجمه الكاميروني جويل امبيد افضل لاعب في الدوري المنتظم هذا الموسم مع 26 نقطة و10 متابعات، في حين اكتفى جيمس هاردن ب13 نقطة.

ويستضيف بوسطن المباراة الحاسمة الاحد وسيحاول منع سيكسرز من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية للمرة الاولى منذ عام 2001.

© 2023 AFP