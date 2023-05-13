الاحتياطي الفدرالي "على الطريق الصحيح" على صعيد التضخم بحسب عضو في مجلس الحكام

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فيليب جيفرسون أمام لجنة في مجلس الشيوخ في واشنطن في الثالث من شباط/فبراير 2022

واشنطن (أ ف ب) – قال أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي الفدرالي ونائب الرئيس المعين فيليب جيفرسون إنه أكثر تفاؤلا من مسؤولين آخرين في المصرف المركزي الأميركي بشأن مسار التضخم معتبرا أن المؤسسة "على الطريق الصحيح".

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وشدد جيفرسون خلال كلمة ألقاها في مؤسسة هوفر في ستانفورد في ولاية كاليفورنيا "أعتبر أننا على الطريق الصحيح".

وتابع "هل التضخم لا يزال مرتفعا جدا؟ أجل. هل تراجع التضخم الراهن غير متساو وأبطأ مما نتمناه جميعا؟ أجل".

لكنه أكد ان الاحتياطي الفدرالي "يقوم بما هو ضروري ومنتظر. السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد والتضخم مع مهل طويلة ومتفاوتة والتأثير الكامل لتشديد (سياستنا) السريع لم يحصل بعد على الأرجح".

وتتباين هذه التصريحات مع تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي لم يستبعدوا خلال الأسبوع الحالي رفعا جديدا في نسب الفائدة فيما تتوقع الأسواق بشكل واسع وقف هذه الزيادات.

وتراجع التضخم بشكل طفيف في الولايات المتحدة ووصل إلى معدل 4,9 % على سنة على ما اظهر مؤشر أسعار المستهلك CPI الذي نشر الأربعاء. لكن بمعدل شهري ارتفع التضخم ليصل إلى 0,4 % في مقابل 0,1 % في آذار/مارس.

إلا أن الاحتياطي الفدرالي يفضل مقياسا آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الذي يصدر في نهاية الشهر ويعول على تراجعه إلى نسبة 2 %، بعدما كان في آذار/مارس 4,2 % بمعدل سنوي.

وتابع فيليب جيفرسون "النبأ السار هو ان أسعار الأغذية والطاقة تراجعت في آذار/مارس (..) . أما النبأ غير السار، فهو عدم تسجيل سوى تقدم طفيف على صعيد التضخم الكامن" أي المتعلق بالفئات الأخرى.

كذلك شدد على وجود "عدم يقين كبير حول حجم تشديد شروط الاقتراض خلال السنة المقبلة ردا على الأزمة المصرفية وحجم تداعيات هذا التشديد المحتملة على الاقتصاد الأميركي" مقرا بوجود "خطر أن يكون التأثير أكبر مما هو متوقع".

رفع الاحتياطي الفدرالي منذ آذار/مارس 2022 معدل الفائدة الرئيسي بخمس نقاط مئوية من 0 إلى 0,25 % إلى ما بين 5 و5,25 %. ويعقد الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي في 13 و14 حزيران/يونيو.

واختار الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة فيليب جيفرسون الذي انضم إلى مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي في أيار/مايو 2022، ليتولى منصب نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي وينبغي على مجلس الشيوخ تأكيد هذا التعيين.

© 2023 AFP