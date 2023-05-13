الرئيس الأوكراني يزور إيطاليا ويتلقى مساعدة عسكرية ضخمة من ألمانيا

© أندرياس سولارو / أ ف ب

أوكرانيون ينتظرون مرور موكب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في ساحة باربيريني في روما في 13 أيار/مايو 2023.

روما (أ ف ب) – وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى إيطاليا السبت حيث يلتقي البابا فرنسيس ومسؤولين يتقدمهم الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، على وقع إعلان ألماني بمساعدة عسكرية ضخمة لكييف بقيمة 2,7 مليار يورو.

إعلان اقرأ المزيد

وفي زيارته الأولى الى إيطاليا منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في شباط/فبراير 2022، حطت الطائرة التي تقلّ زيلينكسي في مطار كيامبينو العسكري حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وأفاد حساب زيلينسكي على تويتر أنه سيلتقي ماتاريلا وميلوني والبابا فرنسيس ضمن "زيارة مهمة تجعلنا أقرب الى انتصار أوكرانيا".

كذلك رحّب تاياني عبر تويتر بالضيف الأوكراني في زيارة "سنجدّد خلالها التزامنا الى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن الحرية والديموقراطية".

ووفق تقارير صحافية، يتوقع أن تكون ألمانيا المحطة المقبلة لزيلينسكي.

وفي حين لم تؤكد برلين هذه الزيارة، أعلنت الحكومة الألمانية السبت أنها ستقدّم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2,7 مليار يورو تشمل دبابات وعربات مدرّعة وأنظمة مضادة للطائرات.

"محكومة بالهزيمة"

وأوضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان "نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق".

وأضاف "ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريًا".

ووفق أسبوعية "در شبيغل" الألمانية، فهذه المساعدة هي الأكبر تقدمها حكومة أولاف شولتس لكييف منذ بدء الغزو.

وتشمل الدفعة الجديدة 30 دبابة ليوبارد من طراز Leopard-1 A5 و20 مركبة مدرعة جديدة من نوع Marder وأكثر من مئة مركبة مدرعة أخرى أصغر حجمًا، و200 طائرة استطلاع بدون طيار، و4 أنظمة دفاع جوي من طراز Iris T ومنصات إطلاقها وصواريخ للدفاع الجوي و18 مدفع هاوتزر وذخيرة.

وكانت كييف وبعض شركائها الأوروبيين خصوصا في شرق القارة، انتقدوا ألمانيا بسبب ترددها في دعم أوكرانيا عسكريا.

لكن على مدى الأشهر الماضية، كثفت برلين جهودها في هذا المجال. في العام الماضي، أنفقت برلين ملياري يورو على الدعم العسكري لكييف.

وأعلنت حتى تاريخه أنها ستخصص هذا العام 2,2 مليار يورو لهذه الجهود.

ووعدت برلين خصوصًا بتقديم 14 دبابة من طراز Leopard-2 A6s من مخزون جيشها وهي أكثر كفاءة من طراز Leopard-1s الواردة في خطة المساعدة الجديدة. كذلك، بدأت في تدريب الجنود الأوكرانيين على تشغيل هذه الدبابات.

ورحّب المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك بالمساعدة الألمانية الجديدة، معتبرا أنها تظهر "بشكل مباشر أن... روسيا محكومة بالهزيمة".

وتطالب كييف بالمزيد من الدعم خصوصا في ظل تحضيرها هجوما مضادا لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها القوات الروسية.

وأكد زيلينسكي الخميس حاجة بلاده الى "وقت إضافي" قبل بدء هذا الهجوم.

لكن المعارك تتواصل في مناطق مختلفة من أوكرانيا لاسيما مدينة باخموت (شرق) التي تشكّل منذ أشهر مركز القتال بين الروس والأوكرانيين.

والسبت، قال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن جنود بلاده يحققون تقدما "في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد".

وكانت كييف أعلنت الجمعة أن قواتها استعادت أجزاء من الأراضي المحيطة بباخموت، لكن روسيا أكدت صدّ هجوم على مساحة واسعة من خط المواجهة.

ويثير تزايد الدعم العسكري من الحلفاء لأوكرانيا حفيظة موسكو.

ونددت الخارجية الروسية الجمعة بخطوة "شديدة العدائية" من لندن، بعد قرار الأخيرة تزويد كييف صواريخ بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو".

ورأت موسكو أن لندن "مستعدة لتجاوز كل الحدود وأخذ النزاع إلى مستوى جديد بالكامل على صعيد الدمار وإزهاق الأرواح"، متعهدة اتخاذ "كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات" الناجمة عن الصواريخ الجديدة.

جائزة

وتترافق زيارة زيلينسكي الى إيطاليا مع إجراءات أمنية مشددة تشمل دوريات للشرطة وانتشار عناصر عند تقاطعات رئيسية، وفق صحافيي زكالة فرانس برس.

كذلك، أصدرت السلطات أوامر بمنع تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرّح لها في أجواء العاصمة، ونشرت عددا من القناصة على أسطح المباني.

وسبق للبابا فرنسيس (86 عاماً) أن استقبل زيلينسكي في الفاتيكان في شباط/فبراير 2020. ودائما ما يصلي الحبر الأعظم من أجل السلام في أوكرانيا ولضحايا الحرب.

كذلك استقبل البابا في الفاتيكان الشهر الماضي رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الذي وجه له دعوة لزيارة أوكرانيا. وطلب منه أيضا المساعدة في إعادة أطفال أخذوا بالقوة إلى روسيا.

من جهتها زارت ميلوني كييف في شباط/فبراير لإظهار دعم بلادها لأوكرانيا، على الرغم من العلاقات الوثيقة التي كانت تجمع إيطاليا بروسيا قبل غزوها للأراضي الأوكرانية.

وقالت ميلوني حينها خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي "أردت (المجيء إلى كييف) لإعادة تأكيد دعم إيطاليا الكامل لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وللتأكيد مجدّداً أنّ لا نيّة لإيطاليا لأن يضعف" هذا الدعم.

وبعد إيطاليا، يتوقع أن يتوجه زيلينسكي الى ألمانيا.

وكانت صحيفة "بي زي" اليومية الألمانية نقلت مطلع أيار/مايو أن زيلينسكي سيصل الى برلين في 13 منه، ويقام له في اليوم التالي استقبال رسمي من قبل أولاف شولتس ولاحقا من قبل الرئيس فرانك فالتر-شتاينماير.

وأضافت أن الرئيس الأوكراني سينتقل بعد ذلك بمروحية الى مدينة آخن في غرب ألمانيا لتسلّم جائزة شارلمان التي تمنح سنويا لشخصيات ومؤسسات ساهمت في الوحدة الأوروبية.

وأجرى الرئيس الأوكراني زيارتين غير معلنتين مسبقا الى أوروبا في أيار/مايو، الى فنلندا وهولندا.

© 2023 AFP