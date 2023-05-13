الطرفان المتحاربان في الخرطوم يتأخران في تنفيذ تعهداتهما بشأن القواعد الانسانية

الخرطوم (أ ف ب) – تواصل القصف الجوي السبت في ضواحي الخرطوم التي ما زال ملايين من سكانها ينتظرون تنفيذ التزام الطرفين المتحاربين بشأن اجلاء المدنيين من مناطق القتال وتوفير ممرات آمنة لنقل المساعدات الانسانية.

إعلان اقرأ المزيد

وكان موفدو قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقعوا ليل الخميس الجمعة في جدة "إعلانا لحماية المدنيين في السودان".

ويقضي هذا الاتفاق الذي تم التفاوض حوله بوساطة أميركية سعودية بتوفير "ممرات آمنة" تسمح للمدنيين بمغادرة مناطق الاشتباكات وكذلك تسهيل إيصال المساعدات الانسانية.

ولم يشر الاتفاق الى هدنة لكنه تحدث عن مزيد من المشاورات للتوصل الى وقف اطلاق نار مؤقت، ولاحقا "مناقشات موسعة لوقف دائم للأعمال العدائية" التي أوقعت منذ اندلاعها قبل شهر 750 قتيلا وقرابة خمسة آلاف جريح وأدت الى نزوح 900 الف سوداني من منازلهم الى مناطق أخرى داحل البلاد او الى الدول المجاورة.

ومن المقرر أن تتواصل المفاوضات حول تطبيق هذا الاتفاق حلال عطلة نهاية الأسبوع في جدة، بحسب ما أكد لوكالة فرانس برس مسؤول سعودي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته. ووصف المسؤول هذا الإعلان بأنه "خطوة مهمة"، مشيرا في الوقت ذاته الى أن عملية التفاوض ماتزال في مرحلة "أولية".

بالقرب من أم درمان ضاحية الخرطوم الغربية، أفاد شهود بأن قصفا جويا استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع.

- دعوة الى القمة العربية-

منذ اشتعال الحرب قبل أربعة أسابيع، في الخامس عشر من نيسان/ابريل، يعيش ملايين السودانيين في الخرطوم منزوون داخل منازلهم في درجة حرارة خانقة وفي ظل انقطاع شبه رائك للمياه والكهرباء. ويعانون من نقض في الغذاء والنقود السائلة والوقود.

خارج العاصمة، يشهد اقليم دارفور الواقع على الحدود مع تشاد وسبق أن شهد حربا طاحنة أوقعت 300 الف قتيل وأدت الى نزوح 2،5 مليون شحص مطلع القرن الحالي، اشتباكات عنيفة أدت، وفق الأمم المتحدة، الى مقتل 450 شخصا حتى الآن. ويشارك الطرفان المتحاربان في هذه المعارك اضافة الى مقاتلون ينتمون الى اثنيات متناحرة ومدنيون مسلحون.

ودعت وزارة الخارجية السودانية السبت في بيان المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة الابغاد (تضم دول شرق افريقيا)، الى تقديم "مساعدات انسانية" بمواجهة "الوضع الانساني السئ".

وقال البيان أن الحكومة السودانية "تعهدت" بتخصيص "مطارات بورتسودان (شرق) ودنقلا (شمال) ووادي سيدنا العسكري (شرق) لاستلام المساعدات".

من جهته، أكد المسؤول السعودي الرفيع أن البرهان دعي لحصور القكة العربية المقرر عقدها في الرياض في 19 آيار/مايو الجاري ولكنه أوضح أنه لا يعرف بعد من سيمثل السودان.

ورغم أن الطرفين يتبادلان الاتهامات في بياناتهما بانتهاك "إعلان جدة" ، أشار المسؤول السعودي الى أن الطرفين أبديا "روحا طيبة" خلال المفاوضات.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مساء الجمعة عن أمله في ان يؤدي هذا الاتفاق الى "بدء عمليات الإغاثة بسرعة وفي أمان من أجل تلبية احتياجات ملايين السودانيين".

ودعا مجددا الى وقف اطلاق انار فوري والى "محادثات لوقف دائم للقتال".

على الحدود المصرية السودانية، قال وهاج جعفر الذي ترك بلاده للجوء الى مصر "نسمع باستمرار عن هدنة خلال أيام ولكن عندما نخرج الى الشوارع لا نسمع الا صوت الرصاص".

© 2023 AFP