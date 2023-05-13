بطولة ألمانيا: بايرن يعبر شالكه بنصف دزينة ودورتموند يواصل مطاردته

© كريستوف ستاخه / ا ف ب

برلين (أ ف ب) – تواصلت المنافسة الشرسة على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم قبل مرحلتين من نهايته، بعد فوز بايرن ميونيخ الكاسح على ضيفه شالكه 6-0 ومطارده بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 5-2، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

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ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، رصيده إلى 68 نقطة، بفارق نقطة عن دورتموند.

وبخسارته الثانية عشرة توالياً أمام بايرن منذ 2011، أخفق شالكه في تقديم خدمه لجاره اللدود دورتموند، وعاد للدخول في حسابات السقوط إلى الدرجة الثانية بتراجعه إلى المركز السادس عشر موقتاً.

وهذا الفوز الثالث توالياً في البوندسليغا لبايرن تحت اشراف مدربه الجديد توماس توخل الذي حلّ بدلاً من المقال يوليان ناغلسمان.

قال توخل إن فريقه قطع "خطوة بالاتجاه الصحيح. نستعيد ثقتنا الضائعة" لكنه دعا إلى الهدوء "لأننا سنُختبر مجدداً السبت" أمام ضيفه لايبزيغ القوي قبل زيارة كولن الذي ضمن البقاء، فيما يزور دورتموند أوغسبورغ الثالث عشر قبل استقبال ماينتس التاسع.

بدأ البافاري مسيطراً وكاد يفتتح التسجيل عبر سيرج غنابري لولا يقظة الحارس (8)، ثم أُنقذت تسديدة الفرنسي كينغسلي كومان عن خط المرمى عبر المدافع الهولندي الشاب سيب فان دن برغ (11).

لكن الشباك اهتزت بعد ثلث ساعة على صافرة البداية، بتسديدة يسارية قوية من حافة المنطقة للقائد العائد إلى التشكيلة الأساسية توماس مولر، بعد تمريرة خلفية من لاعب شالكه السابق لوروا سانيه (21).

وكان مولر (33 عاماً) سخر الأربعاء من شائعات انتقاله عندما نشر صورة له مع حصانه "كينغ ديفي" وهو يقول له "لو كان بإمكانك أن تقرأ الصحف كينغ ديفي"، مضيفاً "#كل التركيز على الدوري و#لا شيء سوى بايرن".

أرض الخيال

أكّد ذلك بعد المباراة معتبراً ان التقارير "أرسلتني إلى أرض الخيال.. لدي عام لانتهاء عقدي وقلبي أحمر".

وعن أداء مولر، قال توخل "توماس يملك الخبرة وإرادة تحقيق لقبه الـ12 في الدوري... هو لاعب مهم، قدوة ويثبت ذلك كل يوم في التمرين".

ترجم بايرن هيمنته بركلة جزاء حصل عليها لاعب الوسط الشاب جمال موسيالا بعد ضربة بالكوع من السويسري سيدريك برونر، سدّدها ببرودة أعصاب يوزوا كيميش هدفاً ثانياً (30).

مطلع الشوط الثاني، سجّل غنابري اسمه على لائحة المسجلين متلاعباً بالدفاع (50). وبعد خطأ دفاعي من المدافع الياباني البديل مايا يوشيدا، استغله غنابري مندفعاً بمفرده ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لـ"دي روتن" (65).

واستغل الفرنسي اليافع ماتيس تل (18 عاماً) فرصة دخوله بديلاً ليسجل الهدف الخامس (80)، قبل ان يختم الظهير المغربي الدولي نصير مزراوي المهرجان مسجلاً هدفه الاول في البوندسليغا (90+2).

أونيون نحو دوري الأبطال

بعد انتهاء مباراة بايرن، شنّ لاعبو دورتموند هجوماً مبكراً على ضيفهم مونشنغلادباخ أثمر رباعية في الشوط الأول حسمت المباراة منطقياً.

على غرار العادة، تناوب على تسجيل أهداف الفريق الأصفر الهولندي دونييل مالين (5)، الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام (18 من ركلة جزاء) والعاجي سيباستيان هالر (20 و32).

في الشوط الثاني تراجع دورتموند قليلاً، فقلّص الضيوف الفارق عن طريق الجزائري رامي بن سبعيني (75 من ركلة جزاء) والمخضرم لارس شتيندل (86)، قبل أن ينهي الأميركي البديل جيوفاني رينا المهرجان بهدف خامس لدورتموند (90+4).

وفي مباراة بالغة الأهمية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حقق أونيون برلين فوزه الأول في ثلاث مباريات، على حساب ضيفه فرايبورغ الخامس 4-2، ليرتقي موقتاً إلى المركز الثالث (59) بدلاً من لايبزيغ (57) الذي يستقبل فيردر بريمن الأحد، فيما تجمّد رصيد فرايبورغ عند 56 نقطة.

حسم فريق العاصمة المباراة منطقياً من شوطها الأول بأهداف كيفن بيهرنز (5) والسورينامي شيرالدو بيكر (36 و38)، ثم سجل له التونسي عيسى العيدوني الهدف الأخير (80)، بعدما قلص الخاسر الفارق عبر مانيول غولده (56) والإيطالي فينتشنتسو غريفو (70 من ركلة جزاء).

قال مدرب أونيون أورس فيشر "يمكن للجماهير أن تواصل الحلم. تعيّن علينا تحقيق الفوز اليوم".

وصعد فولفسبورغ موقتاً إلى المركز السادس بفوزه على ضيفه هوفنهايم الرابع عشر 2-1 بهدف البولندي ياكوب كامينسكي (15) ولوكا فالدشميدت (75)، مقابل هدف الفرنسي جوشوا غيلافوغي (90 خطأ في مرمى فريقه).

وحقق أينتراخت فرانكفورت فوزه الأول منذ 18 شباط/فبراير، على حساب ضيفه ماينتس 3-0، بأهداف حملت توقيع الياباني دايتشي كامادا (18 من ركلة جزاء)، البرتغالي أوريليو بوتا (40) والفرنسي الدولي راندال كولو مواني (59).

وصعد بوخوم إلى المركز الخامس العاشر الدافئ بفوزه على أوغسبورغ 3-2.

سجل للفائز الغاني كريستوفر أنتوي-أدجيج (2)، الهولندي جيفري غوليفويف (60 خطأ في مرمى فريقه) والفرنسي أنتون لوسيا (62)، وللخاسر أرني ماير (29) وكلفين يبواه (85).

© 2023 AFP