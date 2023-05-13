بطولة ألمانيا: بايرن يعبر شالكه بنصف دزينة ويصعّب مهمة دورتموند

© كريستوف ستاخه / ا ف ب

برلين (أ ف ب) – أخفق شالكه في تقديم خدمة لجاره وغريمه بوروسيا دورتموند عندما أُذلّ بسداسية نظيفة على أرض بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

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ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، رصيده إلى 68 نقطة، بفارق أربع نقاط عن دورتموند الذي يستقبل في وقت لاحق بوروسيا مونشنغلادباخ الحادي عشر، وذلك قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وهذه الخسارة الثانية عشرة توالياً لشالكه أمام بايرن منذ 2011، ولم يشفع له خروجه موقتاً من منطقة الهبوط وفوزه ثلاث مرات في أربع مباريات، قبل أن يدخل حسابات السقوط إلى الدرجة الثانية مجدداً اثر خسارته أمام البافاري.

وهذا الفوز الثالث توالياً في البوندسليغا لبايرن تحت اشراف مدربه الجديد توماس توخل الذي حلّ بدلاً من المقال يوليان ناغلسمان.

بدأ البافاري مسيطراً وكاد يفتتح التسجيل عبر سيرج غنابري لولا يقظة الحارس (8)، ثم أُنقذت تسديدة الفرنسي كينغسلي كومان عن خط المرمى عبر المدافع الهولندي الشاب سيب فان دن برغ (11).

لكن الشباك اهتزت بعد ثلث ساعة على صافرة البداية، بتسديدة يسارية قوية من حافة المنطقة للقائد توماس مولر، بعد تمريرة خلفية من لاعب شالكه السابق لوروا سانيه (21).

وكان مولر (33 عاماً) سخر الأربعاء من شائعات انتقاله عندما نشر صورة له مع حصانه "كينغ ديفي" وهو يقول له "لو كان بإمكانك أن تقرأ الصحف كينغ ديفي"، مضيفاً "#كل التركيز على الدوري و#لا شيء سوى بايرن".

ترجم بايرن هيمنته بركلة جزاء حصل عليها لاعب الوسط الشاب جمال موسيالا بعد ضربة بالكوع من السويسري سيدريك برونر، سدّدها ببرودة أعصاب يوزوا كيميش هدفاً ثانياً (30).

مطلع الشوط الثاني، سجّل غنابري اسمه على لائحة المسجلين متلاعباً بالدفاع (50). وبعد خطأ دفاعي من المدافع الياباني البديل مايا يوشيدا، استغله غنابري مندفعاً بمفرده ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لـ"دي روتن" (65).

واستغل الفرنسي اليافع ماتيس تل (18 عاماً) فرصة دخوله بديلاً ليسجل الهدف الخامس (80)، قبل ان يختم الظهير المغربي الدولي نصير مزراوي المهرجان مسجلاً هدفه الاول في البوندسليغا (90+2).

© 2023 AFP