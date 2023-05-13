بطولة إسبانيا: سوسييداد يهدر تقدمه بهدفين أمام جيرونا

© أندر غيلينيا / ا ف ب

برشلونة (أ ف ب) – أهدر ريال سوسييداد رابع الترتيب تقدّمه بهدفين أمام ضيفه جيرونا السابع وسقط بفخ التعادل 2-2، السبت في المرحلة 34 من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

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وبتعادله، أحيا الفريق الباسكي آمال فياريال في اقتناص مركز رابع مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ بات الفارق 8 نقاط مع "الغواصة الصفراء" صاحبة المركز الخامس والتي تستقبل أتلتيك بلباو الثامن في وقت لاحق.

وتقدّم فريق المدرب إيمانول ألغواسيل عبر ميكل أويارسابال من ركلة جزاء (5) ثم صانع اللعب المخضرم دافيد سيلفا (24).

ومدّد لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق البالغ 37 عاماً عقده مع سوسييداد مطلع هذا الأسبوع حتى حزيران/يونيو 2024.

مع ذلك، قاتل الفريق الكاتالوني، فقلص الفارق عن طريق المدافع البرازيلي الشاب يان كوتو (37)، ثم عادل عبر المهاجم الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني قبل الاستراحة (45).

ويلعب ريال مدريد الذي اقترب من التنازل عن لقبه مع ضيفه خيتافي في وقت لاحق، قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع مضيفه مانشستر سيتي الأسبوع المقبل (1-1 ذهاباً).

وسيكون برشلونة قادراً على حسم لقبه الأول في الليغا منذ 2019، بحال فوزه على مضيفه وجاره إسبانيول الأحد.

© 2023 AFP