بطولة إنكلترا: نيوكاسل الثالث يسقط بفخ التعادل مع ليدز

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لندن (أ ف ب) – اخفق نيوكاسل يونايتد، ثالث الترتيب والطامح بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتحقيق الفوز للمرة الثانية توالياً في الدوري الإنكليزي، بعد تعادله مع مضيفه ليدز يونايتد المهدّد بالهبوط 2-2 السبت في المرحلة 36.

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وفيما يتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى المسابقة القارية الأولى، بات رصيد الفريق المملوك سعودياً 66 نقطة، مقابل 63 لمانشستر يونايتد الذي يستقبل ولفرهامبتون في وقت لاحق، و62 لليفربول الذي يحلّ على ليستر سيتي في ختام المرحلة الإثنين ولعب مباراة أكثر.

في المقابل، يقاتل ليدز للهرب من الهبوط، إذ يملك 31 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير المخوّل للهبوط، مقابل 32 لإيفرتون الذي تنتظره مباراة صعبة الأحد مع مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر.

وحقق ليدز بداية مثالية عندما افتتح التسجيل عبر قائده لوك أيلينغ (7). كان بمقدوره مضاعفة التقدّم، لكن باتريك بامفورد أهدر ركلة جزاء صدها الحارس نيك بوب (27).

بعدها بدقائق قليلة، ابتسمت نقطة الجزاء لنيوكاسل بكرة ترجمها المهاجم كالوم ولسون (31)، ثم حصل "ماغبايز" على ركلة جزاء ثانية في الشوط الثاني ترجمها أيضاً بنجاح ولسون (69).

بيد ان ليدز الذي استقدم المدرب سام ألاردايس لم يستسلم، فارتدت تسديدة الظهير الدنماركي راسموس كريستنسن البعيدة من كيران تريبييه لتخدع بوب وشباكه (79) وتحسم تعادل المباراة 2-2.

وهذه المرة الثانية توالياً يخفق نيوكاسل بتحقيق الفوز في البرميرليغ بعد خسارته مع أرسنال الثاني 0-2.

© 2023 AFP