تصنيف المضرب: ألكاراس يضمن العودة الى الصدارة على حساب ديوكوفيتش

© فيليبو مونتيفروتي / ا ف ب

أصبح ألكاراس أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي العام الماضي بعد تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

روما (أ ف ب) – ضمن الاسباني كارلوس ألكاراس السبت عودته الى صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب "اي تي بي" على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وذلك عندما دخل أرض الملعب لخوض مباراته الاولى في الدور الثاني من دورة روما للماسترز ضد مواطنه ألبرت راموس-فينيولاس.

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وسيعود ابن الـ20 عامًا الى الصدارة في التصنيف الذي سيصدر الاثنين وضمن بموجبه أن يكون المصنف الاول في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وصل ديوكوفيتش حامل اللقب في روما الى العاصمة الايطالية متقدمًا بخمس نقاط عن ألكاراس.

لا يدافع الاسباني عن أي نقاط في الدورة وحصل على 10 نقاط بمجرد خوضه المباراة في الدور الثاني، ما يعني أنه سيتقدم على الصربي حتى لو نجح الاخير في الدفاع عن لقبه ونقاطه.

أصبح ألكاراس أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي العام الماضي بعد تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى والتي غاب عنها ديوكوفيتش لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

© 2023 AFP