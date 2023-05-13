دورة روما: ألكاراس يدشن عودته الى الصدارة بالعبور الى الدور الثاني

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الاسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته في الدور الثاني من دورة روما للماسترز ضد مواطنه ألبرت راموس-فينيولاس في 13 أيار/مايو 2023

روما (أ ف ب) – دشّن الاسباني الشاب كارلوس ألكاراس عودته الى صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب بعبوره الى الدور الثاني من دورة روما للماسترز بفوزه السبت مواطنه ألبرت راموس-فينيولاس 6-4، 6-1، في مباراته الاولى على الإطلاق في العاصمة الايطالية.

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وضمن ابن الـ20 عامًا العودة الى الصدارة في التصنيف الذي سيصدر الاثنين بمجرد دخوله أرض الملعب في روما، حيث يطمح للقب ثالث تواليًا بعد برشلونة ومدريد.

وتأجل انطلاق المباراة لساعات عدة بسبب هطول الامطار طيلة فترة قبل الظهر.

قال بعد فوزه في المقابلة على أرض الملعب "الظروف لم تكن سهلة، مع الامطار والانتظار طوال اليوم من دون أن أعرف ما إذا كنت سألعب (اليوم) أو لا. كانت صعبة".

وعن عودته الى الصدارة للاسبوع الـ23 في مسيرته اليافعة "بالنسبة لي، لا يتغير الكثير أن أكون المصنف الاول أو الثاني. أركز فقط على الدورة وعلى المباراة".

وصل ديوكوفيتش حامل اللقب في روما الى العاصمة الايطالية متقدمًا بخمس نقاط عن ألكاراس.

لا يدافع الاسباني عن أي نقاط في الدورة وحصل على 10 نقاط بمجرد خوضه المباراة في الدور الثاني، ما يعني أنه سيتقدم على الصربي حتى لو نجح الاخير في الدفاع عن لقبه ونقاطه، ما يعني ضمان الاسباني أن يكون المصنف الاول في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.

أصبح ألكاراس أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي العام الماضي بعد تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى والتي غاب عنها ديوكوفيتش لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

يلتقي في الدور الثالث مع التشيكي ييري ليهيتشكا او المجري فابيان ماروشان.

ومع إعفاء المصنفين الـ32 الاوائل من الدور الاول، تأهل الروسي أندري روبليف، المصنف السادس عالميًا وحامل لقب دورة مونتي كارلو للماسترز، الى الدور الثالث بفوزه على السلوفيني ألكس مولتشان 6-3، 6-4.

وسقط البولندي هوبرت هوركاتش، المصنف الخامس عشر عالميًا، من المباراة الاولى امام الاميركي جاي جاي وولف 6-3، 6-4.

خروج غارسيا

لدى السيدات، في إحدى دورات الالف، تواصل سقوط المصنفات في الادوار المبكرة بخروج الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة عالميًا من الدور الثالث على يد الكولومبية كاميلا أوسوريو المتأهلة من التصفيات والمصنفة 100 عالميًا.

وهذا أول فوز لأوسوريو على لاعبة في هذا المركز المتقدم في التصنيف لتبلغ الدور ثمن النهائي في إحدى دورات الألف للمرة الاولى في مسيرتها.

تلتقي تاليًا مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الفائزة على البولندية ماغدا لينيت 7-5، 6-4.

وبعد أن أطاحت البيلاروسية سابالينكا حاملة لقب دورة مدريد للألف من الدور الثاني، سقطت الاميركية صوفيا كينن امام الاوكرانية أنهينينا كالينينا 6-4، 6-2.

ومع خروج سابالينكا، غارسيا والتونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي والاميركية جيسيكا بيغولا، تبدو الطريق مفتوحة للبولندية ايغا شفيونتيك الاولى للدفاع عن اللقب الذي أحرزته في العامين الماضيين.

© 2023 AFP