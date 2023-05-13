دوري "أن بي ايه": ليكرز يقصي حامل اللقب وميامي إلى نهائي الشرقية

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خرج ليبرون جيمس فائزاً من مواجهته مع موزع غولدن ستايت ستيفن كوري

لوس انجليس (أ ف ب) – أقصى لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز من نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه عليه عن جدارة 122-101 الجمعة وحسمه السلسلة 4-2.

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وبرز أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس بتوقيعه على 30 نقطة لمصلحة الفائز الذي ضرب موعداً في نهائي الغربية مع دنفر ناغتس متصدر المنطقة في الدوري المنتظم والذي كان قد تأهل مع عملاقه الصربي نيوكلا يوكيتش على حساب فينيكس صنز 4-2.

قال المخضرم جيمس للشبكة الناقلة "إي أس بي أن" ستكون سلسلة رائعة. حلّوا في صدارة الغربية طوال الموسم. نكنّ لهم الكثير من الاحترام".

وتنطلق السلسلة يوم الثلاثاء على أرض دنفر. بعدها بيوم، يفتتح ميامي هيت نهائي الشرقية على أرض المتأهل بين بوسطن سلتيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتعادلين راهناً 3-3.

وبلغ ميامي نهائي الشرقية بعد صراع مرير مع نيويورك نيكس، إذ حسم مباراته السادسة على أرضه 96-92 منهياً السلسلة 4-2.

وسيُحسم نصف النهائي الأخير الأحد عندما يستضيف بوسطن فيلادلفيا.

© 2023 AFP