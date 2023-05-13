زيلينسكي يصل الى إيطاليا للقاء البابا وميلوني

© أندرياس سولارو / أ ف ب

أوكرانيون ينتظرون مرور موكب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في ساحة باربيريني في روما في 13 أيار/مايو 2023.

روما (أ ف ب) – وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى روما السبت حيث من المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان، ومسؤولين إيطاليين يتقدمهم الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

إعلان اقرأ المزيد

ووصل زيلينسكي الى مطار كيامبينو العسكري حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وأفاد حساب زيلينسكي على توتير أنه "في روما اليوم. سألتقي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والبابا"، واضعا ذلك في إطار "زيارة مهمة تجعلنا أقرب الى انتصار أوكرانيا".

كما رحّب تاياني عبر تويتر بالضيف الأوكراني في زيارة "سنجدّد خلالها التزامنا الى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن الحرية والديموقراطية".

وتترافق زيارة زيلينسكي مع إجراءات أمنية مشددة في روما تشمل دوريات للشرطة وانتشار عناصر عند تقاطعات رئيسية، وفق صحافيي فرانس برس. كما أصدرت السلطات أوامر بمنع تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرّح لها في أجواء العاصمة، ونشرت عددا من القناصة على أسطح المباني.

وسبق للبابا فرنسيس (86 عاماً) أن استقبل زيلينسكي في الفاتيكان في شباط/فبراير 2020. ودائما ما يصلي الحبر الأعظم من أجل السلام في أوكرانيا ولضحايا الحرب.

كذلك استقبل البابا في الفاتيكان الشهر الماضي رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الذي وجه له دعوة لزيارة أوكرانيا. كما طلب منه المساعدة في إعادة أطفال أخذوا بالقوة إلى روسيا.

من جهتها زارت ميلوني كييف في شباط/فبراير لإظهار دعم بلادها لأوكرانيا، على الرغم من العلاقات الوثيقة التي كانت تجمع إيطاليا بروسيا قبل غزوها للأراضي الأوكرانية.

وقالت ميلوني حينها خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي "أردت (المجيء إلى كييف) لإعادة تأكيد دعم إيطاليا الكامل لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وللتأكيد مجدّداً أنّ لا نيّة لإيطاليا لأن يضعف" هذا الدعم.

© 2023 AFP