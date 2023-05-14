التعمري لفرانس برس "أريد المساهمة بإعادة مونبلييه لمنصات التتويج"

© كريم جعفر / ا ف ب

يريد موسى التعمري (يسار) أن يكون خير سفير للكرة الأردنية في فرنسا

عمان (أ ف ب) – يريد الجناح الأردني الدولي موسى التعمري "المساهمة في إعادة مونبلييه لمنصات التتويج" بحسب ما قال في حديث لوكالة فرانس برس، معتبراً ان انتقاله إلى فريقه الفرنسي الجديد "أهم خطوة في مسيرتي الرياضية".

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شرح اللاعب القادم من نادي لويفن البلجيكي والبالغ 25 عاماً "لديّ طموحات كبيرة ولمَ لا المساهمة بالعودة الى منصة التتويج التي يغيب عنها (مونبلييه) منذ عام 2012 حين أحرز لقب الدوري للمرة الوحيدة".

واستهل التعمري مسيرته مع شباب الأردن بين 2016 و2018 أعاره فيها للجزيرة، قبل انتقاله إلى أبويل نيقوسيا القبرصي الذي حقق معه نجاحاً وتوّج بلقب الدوري في 2019، ثم وقّع عقداً لمدة ثلاثة أعوام مع لويفن عاشر الدوري البلجيكي سجل خلالها 10 أهداف.

تابع التعمري الذي شُبّه بنجم ليفربول الانكليزي الدولي المصري محمد صلاح لاختراقاته السريعة على الجناح ومهاراته الفردية "طموحي في الدوري الفرنسي مثل أي لاعب متشوّق لمواجهات فرق باريس سان جرمان ومرسيليا وليل...".

تعلّم الفرنسية

يشرح أول لاعب أردني يحترف بالدوري الفرنسي أسباب انتقاله لمونبلييه الذي يحتل راهناً المركز الثاني عشر في الدوري (ليغ 1) "هو ناد عريق وله قاعدة جماهيرية كبيرة كما يلبّي طموحي بالمشاركة في أحد الدوريات الخمسة الكبرى... أعتبر الانتقال للدوري الفرنسي أهم خطوة في مسيرتي الرياضية".

وكشف التعمري ان مدة العقد 3 سنوات لكن "أفضّل عدم الحديث عن قيمته احتراماً لرغبة النادي.. قبل شهر تقريباً زرت النادي والتقيت بالمسؤولين والمدرب وتناقشنا بكافة الأمور وتم التوقيع بعد مشاورات عديدة.. سأحاول تعلم اللغة الفرنسية فهي مهمة بالنسبة لي لتسهيل عملية التواصل".

وعن الأندية الأخرى التي كانت مهتمة بضمه، قال اللاعب المولود في العاصمة عمّان "تلقيت العديد من العروض أبرزها من ليفانتي (الإسباني)، بلاكبيرن روفرز (الإنكليزي)، فنربهتشه التركي، إضافة لعروض من الدوري الأميركي وبعض الأندية الخليجية.. لكنني تأنيت كثيراً لاختيار الأفضل بالنسبة لي".

خير سفير للأردن

لم تكن تجربة التعمري سهلة في بلجيكا مع لويفن الذي تأسّس عام 2012، رغم وصفها بالناجحة "مررت بمراحل كثيرة صعبة ومحبطة لجلوسي مراحل عديدة على دكة البدلاء. لكن بالصبر والعمل الجاد فرضت نفسي في الموسم الثاني لأكون في التشكيل الأساسي".

تابع اللاعب الذي يأمل في أن يكون خير سفير للكرة الأردنية في الدوري الفرنسي "بذلت جهداً مضاعفاً لرفع مستوى لياقتي البدنية وكنت أنهي تدريبات النادي وأتوجه الى مركز اللياقة البدينة بدل العودة الى البيت".

لن يقتصر الموسم المقبل على تحدي الدوري الفرنسي بالنسبة للتعمري، إذ يخوض نهائيات كأس آسيا مع منتخب بلاده في قطر بدءاً من كانون الثاني/يناير "أعتبرها فرصة مثالية لمصالحة وإسعاد الجمهور وإعادة الكرة الأردنية لمسارها الصحيح وسأبذل قصارى جهدي لأكون على مستوى الحدث".

تابع صاحب 12 هدفاً في 51 مباراة دولية "نتطلع مع الجهاز الفني ان تكون البداية قوية بالفوز على المنتخب الماليزي افتتاحاً وهي بالنسبة لي الأصعب والحاسمة في المجموعة قبل مواجهتي كوريا الجنوبية والبحرين.. أتمنى ان نحقق الفوز لتكرار ما حصل في انطلاقة مشوارنا بكأس آسيا 2019 حين تغلبنا على المنتخب الاسترالي".

وعبّر التعمري عن ارتياحه للعلاقة مع المدرب العراقي عدنان حمد "هو مدرب كبير ومحترف ومن المؤكد انه سعيد باختياري نادي مونبلييه لتكملة مشواري الاحترافي".

© 2023 AFP