جولة لديسانتيس في آيوا مؤشر على حملة انتخابية قريبة

© ليا دوبل / ا ف ب/ا ف ب

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يلتقط صورة بعد تجمع في ولاية آيوا

سيو سنتر (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – استمع البائع ريك ليمون السبت بانتباه لخطاب ألقاه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وعرض فيه أفكاره أمام حشد في ولاية آيوا الريفية.

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وقال ليمون لوكالة فرانس برس قبل خطاب الحاكم الجمهوري"سيكون مرشحا رائعا للرئاسة".

ويؤكد الرجل الستيني أنّه يؤيد قيم ديسانتيس المحافظة وموقفه المناهض للهجرة، ومعارضته للإجهاض بكافة أشكاله.

لن تجري الانتخابات الرئاسية حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لكن في مدينة سيو سنتر الزراعية بدا الأمر أشبه بحملة انتخابية.

سلط ديسانتيس الأضواء على ولايته فلوريدا بتحويلها إلى بوتقة للأفكار المحافظة، مع تسهيله الحصول على أسلحة نارية وشنه حربا على كل الطروحات التقدمية.

كان حاكم فلوريدا، الشخصية الصاعدة في الحزب الجمهوري، ضيف شرف في حدث سياسي نظمه راندي فينسترا وهو عضو في مجلس النواب الاميركي عن ولاية آيوا.

وتعزز هذه الرحلة إلى آيوا التكهنات بشأن ترشح ديسانتيس المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية.

وبينما لم يعلن عن ترشحه رسميا، فإن الملصقات والقبعات والقمصان التي كتب عليها "ديسانتيس 24" تجعل من الإعلان الرسمي مجرد اعلان شكلي.

وولاية آيوا الريفية المعروفة بحقول الذرة تلعب دورا هاما في الانتخابات الرئاسية، وهي أول ولاية تنظم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والفوز بآيوا يضمن زخما سياسيا للمرشحين الرئاسيين.

صعد ديسانتيس على المسرح مرتديا قميصا أزرق اللون وبنطال جينز، وتحدث عن مشروعه السياسي.

ودافع الجمهوري المحافظ عن الحق في حمل الأسلحة وتعهد بالتصدي "لأجندة المتحولين جنسيا" مكررا النقاط الرئيسية في اجندته السياسية في فلوريدا.

وعلا التصفيق بعد تصريحه بأنه لو كان مكان الرئيس جو بايدن لقام "بأغلاق الحدود على الفور" مع المكسيك.

ولم يذكر ديسانتيس بالاسم الرئيس السابق دونالد ترامب منافسه الرئيسي.

وكان من المقرر أن يقوم الملياردير بالمشاركة في حشد انتخابي في آيوا السبت، ولكن تم إلغاؤه بسبب تحذير من وقوع إعصار.

ليس "تسلية"

ومع أنه لم يهاجمه بشكل مباشر، قال ديسانتيس أمام الحضور إن "الحكم لا يتعلق بتسلية الجمهور" و"لا يتعلق ببناء علامة تجارية أو الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

لافتات انتخابية تدعم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس للترشح لانتخابات 2024 الرئاسية في آيوا © ليا دوبل / AFP

من جانبه، هاجم ترامب ديسانتيس بشدة وسخر منه وانتقده.

و ترامب السبعيني الذي يواجه عددا من الدعاوى والتحقيقات، يتصدر بفارق كبير استطلاعات الرأي.

وُجهت تهم إلى ترامب في نيسان/ابريل في قضية جنائية لا سيما بدفع أموال لممثلة افلام اباحية خلال حملته الانتخابية عام 2016، وتحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي على كاتبة وصحافية سابقة والتشهير بها.

لكن لا يبدو أن أحدًا في سيو سنتر يعتبر ترامب مدانا. وقال غالبية الأشخاص الذين قابلتهم فرانس برس إن هذه التهم تشكل اثباتا على وجود ما وصفوها بأنها "حملة شعواء" ضده.

ولكن لا يؤيد كل الجمهوريين عودته إلى البيت الأبيض.

ويؤكد كريغ هوفتيزير (47 عاما) "أفضل رون ديسانتيس على ترامب" ولكنه أشار إلى أن الأمر يتعلق بعمر ترامب وليس بمشاكله مع القانون.

وديسانتيس يبلغ من العمر 44 عاما بينما ترامب في السادسة والسبعين.

أما المتقاعد كارل كليفليند (72 عاما) فقال "تعبت من ترامب. لا يمكنه السيطرة على أقواله".

ويرى آخرون أن ديسانتيس يفتقر للكاريزما والخبرة الكافية على الساحة الاميركية ولكن يرى مؤيدوه أن هذه تشكل ميزة مقابل ترامب.

ويؤكد داستين رودجر (40 عاما) أن "ترامب لديه كاريزما ولكن هناك أيضا الكثير من المشاكل".

وأضاف الرجل الذي ارتدى قبعة كتب عليها ديسانتيس أن حاكم فلوريدا "يدافع عن ذات السياسات ولكن بواجهة أفضل".

وقال رودجر إنه أحضر عددًا من أصدقائه لإقناعهم بالتصويت لديسانتيس، وهي مهمة قال إنها نجحت.

ولكن يبقى أمام ديسانتيس الترشح رسميا وهذا قد يحدث خلال أسابيع.

وتجنب رون ديسانتيس السبت الحديث عن الموضوع مؤكدا "بدأت القتال للتو".

© 2023 AFP