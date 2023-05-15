أينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع الدولي المصري مرموش

برلين (أ ف ب) – أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت ثامن الدوري الألماني لكرة القدم الاثنين، تعاقده مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش حتى عام 2027.

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وسينتقل مرموش البالغ من العمر 24 عامًا إلى فريق "النسور" في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع "ذئاب" فولفسبورغ في حزيران/يونيو المقبل.

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كرويشه في بيان "لقد أثبت عمر بالفعل قدراته في الدوري الألماني وفي نفس الوقت لا يزال لديه إمكانات كبيرة للتطوير والتحسين".

ولد مرموش في القاهرة ويحمل الجنسيتين المصرية والكندية، ولعب 17 مباراة دولية سجل خلالها أربعة أهداف.

واستهل مرموش الذي يلعب عادة كجناح، مشواره الكروي مع فريق وادي دجلة موسم 2016-2017 قبل الانتقال الى فولفسبورغ لكنه فشل في فرض نفسه أساسيا في التشكيلة الأساسية ولعب مع الفريق الرديف.

أعاره فولفسبورغ مرتين، الأولى إلى سانت باولي عام 2021، والثانية إلى شتوتغارت موسم 2021-2022، وتسبب تألقه مع الأخير في عودته إلى فولفسبورغ واللعب أساسيا في التشكيلة هذا الموسم حيث سجل خمسة أهداف في 31 مباراة في الدوري.

رُشّح لجائزة أفضل لاعب في الدوري في آذار/مارس، وأعربت أندية عدة عن اهتمامها بالتعاقد معه. حاول فولفسبورغ تجديد عقده، لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق وفقًا للمدير الرياضي سيباستيان شيندتييلورتس، فأعلن النادي رحيله رسميا في 11 نيسان/أبريل الماضي.

وقال شيندتييلورتس وقتها للموقع الرسمي لفولفسبورغ "تبادل الطرفان أفكارهما في مفاوضات مفتوحة وصادقة. لا يمكن التوصل إلى اتفاق خلال هذه المحادثات".

وأضاف: "نود أن نشكره على التزامه بقميص فولفسبورغ ونتمنى لعمر كل التوفيق في مسيرته المستقبلية".

وعلق مرموش على رحيله قائلاً: "لقد قضيت وقتًا ممتعًا مع فولفسبورغ وأود أن أشكر المسؤولين على منحي الفرصة لمواصلة التطور من خلال إعارتي مرتين".

وأضاف "بالنسبة لي، حان الوقت الآن لاتخاذ خطوة أخرى. سأبذل قصارى جهدي حتى نهاية الموسم لتحقيق أهدافنا مع الفريق".

وكان مرموش يمني النفس بالعمل مرة أخرى بإشراف المدرب أوليفر غلاسنر الذي منحه فرصة أول ظهور له في الدوري الألماني خلال فترة وجودهما معًا في فولفسبورغ.

لكن غلاسنر الذي يشرف حاليا على فرانكفورت سيرحل بنهاية الموسم بسبب النتائج المخيبة حيث حقق فوزا واحدا في مبارياته العشر الاخيرة في الدوري.

وكان غلاسنر مهندس تتويج أينتراخت فرانكفورت بلقب بطل الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي عندما تفوق على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح.

وساهم هذا التتويج في مشاركة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الاولى في تاريخه وبلغ الدور ثمن النهائي قبل ان يخسر أمام نابولي الإيطالي.

ويملك فرانكفورت فرصة إنقاذ موسمه عندما يخوض المباراة النهائية لمسابقة الكاس المحلية ضد لايبزيغ حمل اللقب في الثالث من حزيران/يونيو المقبل.

© 2023 AFP