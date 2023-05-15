إيران تعدم خمسة مدانين بتهريب المخدرات

طهران (أ ف ب) – أعدم خمسة رجال في جنوب إيران الاثنين بعد إدانتهم بتهريب المخدرات، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

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وقال رئيس السلطة القضائية بمحافظة هرمزغان مجتبى قهرماني "تم إعدام خمسة مجرمين وتجار مخدرات مسلحين صباح اليوم في سجني بندر عباس وميناب"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء القضاء "ميزان أونلاين".

يأتي ذلك بعد أيام من إعدام ثلاثة متهمين بالانتماء إلى عصابة توزيع كوكايين، وفي أعقاب تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن العدد "المخيف" لعمليات الإعدام في إيران.

تنفذ إيران سنويا أحكام إعدام أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين، وفق جهات حقوقية من بينها "منظمة العفو الدولية".

وأعدمت الجمهورية الإسلامية الاثنين الفائت شخصين بعد إدانة نادرة بتهمة تدنيس القرآن وإهانة النبي محمد، ما أثار استنكارا أميركيا واحتجاجات منظمات حقوقية.

دقّ رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء ناقوس الخطر بشأن سجل إيران "البغيض" هذا العام، إذ تعدم الأخيرة أكثر من عشرة أشخاص في المتوسط كل أسبوع.

أعدم أكثر من 210 أشخاص في إيران هذا العام، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، لكن الأمم المتحدة قالت في بيان إن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

أعدمت إيران 582 شخصًا على الأقل عام 2022، وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2015 وأعلى بكثير من 333 عملية إعدام موثقة عام 2021، بحسب تقرير صدر في نيسان/ابريل عن منظمتي "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ مقرا في النروج و"معا ضد عقوبة الإعدام" التي تتخذ مقرا في فرنسا.

© 2023 AFP