بطولة السعودية: الهلال يوافق على تسريح مدربه دياس لأسباب عائلية

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الرياض (أ ف ب) – وافق نادي الهلال السعودي على مغادرة مدرّبه الأرجنتيني رامون دياس إلى بلاده حتى نهاية الموسم، للوقوف بجانب عائلته التي تعرّضت لحادث مروري.

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وأعلن نادي العاصمة الأحد أن نجل دياس، إيميليانو، سيستلم مهام الاشراف على الفريق الأول.

وكان الهلال انقذ موسمه بفوزه بلقب كأس الملك على حساب الوحدة بركلات الترجيح، بعد فقدانه لقب دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، واحتلاله المركز الرابع في الدوري المحلي راهناً بفارق كبير عن الاتحاد المتصدر.

وقال الهلال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ان إيميليانو دياس سيقود الدفة الفنية للأزرق "خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الجاري، وذلك بعد أن وافقت ادارة النادي على مغادرة الارجنتيني رامون دياس، الى بلاده للوقوف بجانب عائلته بعد تعرضهما لحادث مروري، نتج عنه حالة وفاة، واصابتين، وذلك خلال شهر (آذار) مارس الماضي".

وسيقود إيميليانو "الزعيم" في مباراته المرتقبة ضد الاتحاد الثلاثاء، ثم مباريات ضمك، العدالة، أبها والرائد، علماً ان الهلال يملك راهناً 49 نقطة في المركز الرابع، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد.

ودّع دياس الذي ينتهي عقده مع النادي في حزيران/يونيو المقبل، اللاعبين وكتب رسالة للجماهير الهلالية في حسابه على موقع انستغرام "جئت إلى هنا لأواجه تحدياً احترافياً واصبح جزءاً من حياتي. شعرت دوماً ان هذه المجموعة من اللاعبين بمثابة أطفالي، لذا أشكركم على كل اللحظات التي أمضيناها سوياً".

تابع المهاجم الدولي السابق في رسالته الوداعية "سأحمل في قلبي وإلى الأبد المعاملة التي تلقيتها من أبناء هذا البلد".

وقاد دياس (63 عاماً) الهلال لفترتين، الأولى بين 2016 و2018 والثانية بدءاً من 2022، أحرز خلالهما لقب الدوري مرتين وحلّ وصيفاً في دوري أبطال آسيا مرتين وبلغ نهائي مونديال الأندية الأخير أمام ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن ايميليانو دياس قاد الهلال في مباراته أمام الاتفاق في آذار/مارس الماضي ضمن الدوري وحقق الانتصار عليه 3-0.

© 2023 AFP