دورة روما: خروج ألكاراس من الدور الثالث على يد المجري المغمور ماروجان الـ135 عالميا

الاسباني كارلوس ألكاراس مستاء عقب خروجه من الدور الثالث لدرة روما لماسترز الالف اثر خسارته امام المجري المغمور فابيان ماروجان 3-6 و6-7 (4-7) في روما في 15 ايار/مايو 2023.

روما (أ ف ب) – فجّر المجري المغمور فابيان ماروجان المصنف 135 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الإسباني كارلوس ألكاراس الأول عالميا، من الدور الثالث لدورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب، عندما تغلب عليه 6-3 و7-6 (7-4) الإثنين.

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وأوقف ماروجان العودة الموفقة لألكاراس عقب الإصابة وحرمه من مواصلة سعيه الى لقب ثالث توالياُ، بعدما احتفظ بلقبيه في دورتي برشلونة ومدريد.

وجاء خروج ألكاراس البالغ من العمر 20 عاما قبل أسبوعين من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس حيث يعتبر من أبرز المرشحين لنيل لقبها ورفع غلته في الغراند سلام الى لقبين بعد فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وفاز ألكاراس بأربع دورات من أصل ست شارك فيها منذ تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، في كانون الثاني/يناير الماضي، بينها بوينس آيرس وإنديان ويلز الأميركية. كما لعب المباراة النهائية لدورة ريو دي جانيرو ونصف نهائي دورة ميامي عندما تعرض للإصابة مجددا.

كان سجله هذا الموسم قبل مواجهة ماروجان 30 فوزا بينها 20 على الملاعب الترابية، مقابل خسارتين.

وقال الكاراس "من الناحية البدنية كنت في حالة جيدة. لكني لم اكن على ما يرام على ارضية الملعب. لقد كان منافسي قتاليا طوال المباراة وكان من الصعب علي الدخول في اجواء المباراة وارتكبت العديد من الاخطاء".

واضاف "لقد استحق الفوز، واذا استمر في اللعب بهذا المستوى، سيفاجىء اكثر من لاعب".

وختم "سأخلد الى الراحة الان لكي اكون جاهزا لبطولة رولان غاروس. سيساعدني هذا الامر لكي احصل على بضعة ايام لكي اتدرب. لقد خضت العديد من المباريات في الاسابيع الاخيرة ولم اتدرب اكثر من 3 او 4 ايام تواليا".

في المقابل، فشل ماروجان (23 عاما) أربع مرات هذا العام في تخطي الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الجدول الرئيسي في بطولة أستراليا المفتوحة ودورات مرسيليا الفرنسية وإستوريل البرتغالية وبانيا لوكا البوسنية.

خاض دورين إقصائيين في روما ونجح في حجز بطاقته الى الأدوار الرئيسية حيث حقق أول فوزين في دورات رابطة اللاعبين المحترفين بتغلبه على الفرنسي كورنتان موتيه الـ67 عالميا والتشيكي ييري ليهيتشكا الـ39 قبل أن يرفعها إلى ثلاثة بإطاحته بألكاراس.

ويلتقي ماروجان في الدور المقبل مع الكرواتي بورنا تشوريتش السادس عشر والفائز على الاسباني الاخر روبرتو كارباياس بايينا 7-6 (7-3) و6-1.

وضرب ماروجان بقوة في بداية المباراة وتقدم 4-1 بعدما كسر إرسال ألكاراس في الشوط الرابع قبل أن يحسم المجموعة الأولى في صالحه 6-3 في 32 دقيقة.

وتابع ألكاراس معاناته في المجموعة الثانية وكسب إرسالاته الثلاث الأولى بصعوبة قبل أن ينجح في كسر إرسال المجري للمرة الاولى في المباراة وتقدم 4-3، لكن ماروجان رد التحية مباشرة مدركا التعادل الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر 6-6.

ولجأ اللاعبان إلى شوط فاصل، كانت فيه بداية ألكاراس مثالية بكسبه نقطة على ارسال ماروجان وتقدم 4-1، لكن الأخير قلب الطاولة بكسبه ست نقاط متتالية وأنهاه في صالحه 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 68 دقيقة.

وهي المواجهة الأولى بين ألكاراس وماروجان واستغرقت ساعة و40 دقيقة.

في المقابل، بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور ثمن النهائي بفوزه بثلاث مجموعات على الاسباني برنابي تساباتا ميراليس 3-6 و6-1 و6-3 مسجلا افضل نتيجة له في العاصمة الايطالية.

وهي المرة الاولى منذ عام 1994 التي لا يتخطى فيها اي لاعب اسباني الدور الرابع في دورة روما.

وقال مدفيديف "انه فوزي الثالث على الملاعب الترابية بعد تخلفي في المجموعة الاولى. نجحت في اللعب بطريقة افضل وانا سعيد من مستواي. لم العب بهذه الطريقة من قبل في روما".

وتغلب الروسي اندريه روبليف على الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7-6 (10-8) و6-3.

في المقابل، بلغت الكازاخستانية ايلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون الدور ربع النهائي في فئة السيدات بفوزها على التشيكية ماركيتا فاندروسوفا 6-3 و6-3.

© 2023 AFP