بطولة إنكلترا: إصابة سابيتسر تبعده عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

© دارين ستايبلز / ا ف ب

لندن (أ ف ب) – تعرّض لاعب وسط مانشستر يونايتد النمسوي الدولي مارسيل سابيتسر لاصابة في غضروف ركبته وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي كما اعلن النادي الشمالي في بيان الإثنين.

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وانضم سابيتسر الى صفوف مانشستر في سوق الانتقالات الشتوية الاخيرة معارا من بايرن ميونيخ الالماني وغاب عن مباراة فريقه الاخيرة التي فاز بها على ولفرهامبتون 2-صفر السبت الماضي في الدوري المحلي.

وخاض سابيتسر 18 مباراة في صفوف الشياطين الحمر وسجل 3 اهداف وساهم في احراز فريقه كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة بفوزه على نيوكاسل 2-صفر في المباراة النهائية في 26 شباط/فبراير الماضي.

واصدر مانشستر بيانا جاء فيه "الجميع في النادي مستاء من خسارة خدمات مارسيل لا سيما بأننا نهدف الى انهاء الموسم الحالي بقوة في الدوري وكأس انكلترا، ونحن ممتنون للمساهمة التي قدمها حتى الان". واضاف "نتمنى لمارسيل الشفاء العاجل".

ولم يعرف بعد ما اذا كان مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات سابيتسر البالغ 29 عاماً بشكل دائم في الموسم المقبل.

© 2023 AFP