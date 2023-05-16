دورة روما: ديوكوفيتش الحانق على نوري يبلغ ربع النهائي

© تيتسيانا فابي / ا ف ب

روما (أ ف ب) – بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش أوّل المتأهلين إلى ربع نهائي دورة روما الإيطالية لماسترز الألف في كرة المضرب، بفوزه المتوقع على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-4 الثلاثاء.

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وخاض الصربي الذي سيتنازل عن صدارة التصنيف العالمي للإسباني الشاب كارلوس ألماراس الإثنين بصرف النظر عن نتائجه في روما، مباراته الـ77 في فورو إيتاليكو.

عادل رقم الإسباني رافايل نادال وسيكون قادراً على تحطيمه عندما يلاقي الفائز بين الدنماركي الشاب هولغر رونه المصنف سابعاً في الدورة والأسترالي أليكسي بوبيرين.

وهذه المرة السابعة عشرة توالياً يبلغ ديوكوفيتش ربع نهائي دورة روما، حيث أحرز اللقب ست مرات في ست مباريات نهائية خاضها.

أحرز أمام نوري المصنف 13 المجموعة الاولى بسهولة بعد تقدّمه 3-0. بدا مصمّماً في الثانية وكسر ارسال خصمه مبكراً (2-1).

لكن البريطاني ردّ سريعاً، وأشعل غضب ديوكوفيتش عندما لعب كرة ساحقة فيما كان الصربي يدير ظهره نحو الشبكة، لتصطدم بقوّة بربلة ساقه.

ولدى تغيير موقع اللاعبين على مدى الأشواط التالية، كان ديوكوفيتش يرمق خصمه بنظرة حانقة تعبّر عن عدم قبوله حركة الاعتذار اليدوية من البريطاني.

كسر "نولي" ارسال نوري مجدداً (5-4) وبادله بمصافحة جليدية بعد اللقاء، ليبلغ دور الثمانية في الدورة الإعدادية لبطولة رولان غاروس المفتوحة على أرض ترابية.

© 2023 AFP