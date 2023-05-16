دوري "أن بي ايه": ليكرز وجيمس يحلمان بلقب بدا عصيًا...ويوكيتش ودنفر للقب أول "منتظر"

© Jamie Schwaberow / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

نجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش يدافع على نجم لوس انجليس ليكرز كوبي براينت في مواجهة سابقة ستتجدد في نهائي المنطقة الغربية الثلاثاء

لوس انجليس (أ ف ب) – تتجه الانظار الى المواجهة المرتقبة التي ستجمع لوس انجليس ليكرز بقيادة ليبرون جيمس ودنفر ناغتس بقيادة الصربي نيكولا يوكيتش في نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء.

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ونجح ليكرز في تسجيل انتفاضة حقيقية بعد معاناته خلال الموسم المنتظم، وبات على بعد اربعة انتصارات من العودة الى نهائي الدوري عقب اقصائه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الجمعة الماضي.

ويجد ليكرز، المتوج باللقب تحت قيادة جيمس في موسم عام 2020، نفسه في مواجهة صعبة امام ناغتس المتألق في سلسلة من سبع مباريات ستبدأ الثلاثاء.

وهذه المواجهة هي اعادة للسلسلة التي جمعتهما في الادوار النهائية من عام 2020 والتي اقيمت داخل "فقاعة" في اورلاندو على خلفية جائحة كوفيد-19، وآنذاك فاز ليكرز 4-1 قبل ان يُتوج لاحقًا بلقبه السابع عشر في تاريخه.

مذذاك الحين، تطوّر اداء دنفر كثيرًا، حيث فاز يوكيتش بجائزة افضل لاعب في الدوري مرتين (2021 و2022) في فريق بات اليوم يُحسب له الف حساب مع وجود الهدّاف الكندي جمال موراي أيضًا.

واعترف جيمس انّ نسخة 2023 من ناغتس ستكون تحديًا أكثر صرامة. وقال "الملك" عن مقارنة دنفر الحالي مع الفريق الذي تغلبوا عليه قبل ثلاثة اعوام "إنهم افضل الآن".

وأضاف "من الواضح أنّهم اكثر خبرة. كل مباراة او موسم اقصائي، كل مواجهة تسمح لك ان تتطوّر كناد، وكفريق، ولقد قاموا بذلك".

وتابع اللاعب الفائز بلقب الدوري أربع مرات والطامح للتساوي العديد من النجوم الفائزين بخمسة ألقاب ومن بينهم نجما ليكرز سابقًا ماجيك جونسون والراحل كوبي براينت "لذا، ندخل الى المواجهة باحترام كامل لهذا الفريق الذي سنتنافس معه، ونتطلع قدمًا الى المواجهة".

وانتهت مواجهات الفريقين هذا الموسم بالتساوي بفوزين لكل منهما، فيما فاز ناغتس بالمواجهة الاخيرة في التاسع من كانون الثاني/يناير.

الا انّ اخذ العبر من المواجهات السابقة لا ينطوي على اهمية كبرى، حيث تطوّر اداء ليكرز بشكل لافت لا سيما بعد نشاطه في صفقات التبادل، فضلا عن غياب جيمس وانتوني ديفيس عن مباريات تلك الفترة.

وقال ديفيس انّ فريقه سيبني على مواجهة 2020 في محاولة لارساء الخطة المناسبة لإيقاف يوكيتش ورفاقه.

-"الفريق الأفضل في الغرب"-

لم يخف جيمس اعترافه بأنّ ناغتس كان الفريق الافضل في المنطقة الغربية. وأضاف "إنهم يلعبون كرة سلة استثنائية طوال العام. لذلك، سندخل باحترام كامل لهم. لا شك انّهم مدرّبون بشكل جيد، ومن الواضح انّنا ندرك تماما ديناميكية يوكيتش التي يضيفها الى المباراة وكذلك جمال موراي".

ويدخل يوكيتش الى المواجهة المنتظرة وهو في قمة مستوياته، حيث بلغ معدله 34.5 نقطة مع 13.2 متابعات و10.3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، اي انّ معدله هو بمثابة تريبل دابل في كل مباراة.

ووصف مدرب ليكرز دارفين هام، يوكيتش، بأنّه "ذاك الوحش في الجبال الصخرية التي تنتظرنا".

وأضاف "انتم تتحدثون عن أفضل لاعب في الدوري مرتين، فضلا عن تشكيلة متوازنة ومتعطشة ولديها انسجام رائع وامكانات عظيمة وتستطيع التسديد من كل الامكنة".

وتابع "لذا، هناك عمل ينتظرنا لكنهم سيتعيّن عليهم ان يدافعوا بشكل جيد امامنا".

ويدرك ناغتس انّ ما ينتظره ليس سهلا، خصوصًا انه كناد لم يسبق له الفوز بلقب منقطته إطلاقًا، كما انه لم يحرز لقب الدوري ولو مرة، ما يضعه امام تحد كبير في الارتقاء الى حجم المواجهة وما تتطلبه من خبرة كبيرة فنيًا وإداريا وتدريبيًا وحتى من الناحية الذهنية. فليكرز هو اكثر فريق تتويجًا باللقب (16 مرة) بالتساوي مع بوسطن سلتيكس.

تجدر الإشارة الى انّ الفائز من هذه السلسلة سيواجه الفائز بين ميامي هيت وبوسطن سلتيكس في نهائي الشرقية، حيث تبدأ السلسلة الاخرى الاربعاء.

© 2023 AFP