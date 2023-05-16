قطر توقع عقدا بـ10 مليارات دولار مع شركتين في مجال انتاج الغاز المسال

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شعار شركة "قطر للطاقة" في الدوحة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الدوحة (أ ف ب) – أعلنت شركة "قطر للطاقة" الحكومية الثلاثاء توقيع عقد مع شركة "تكنيب إنرجي" الفرنسية وشركة اتحاد المقاولين (CCC) بقيمة 10 مليارات دولار، لبناء خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

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وقالت "قطر للطاقة" في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، "يشتمل عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي، والبالغة قيمته حوالي عشرة مليارات دولار أميركي، على بناء خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما".

وأشارت الشركة إلى أن هذا المشروع سيرفع إنتاجية قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنوياً، وهو الهدف الذي وضعته قطر لاستراتيجيتها لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بأكثر من 60 بالمئة بحلول العام 2027.

ووصف وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريده الكعبي المشروع بأنه "إنجاز مهم آخر في مسيرة تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسال الأكبر في العالم".

وقال مصدر مقرّب من شركة "تكنيب إنرجي" لوكالة فرانس برس إن الشركة "تملك غالبية مريحة من رأس مال" المشروع المشترك.

وحقل الشمال البحري المكون من القسمين الشرقي والجنوبي، هو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه مع إيران.

وتُعد قطر أحد المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.

© 2023 AFP