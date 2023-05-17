إيقاف توني مهاجم برنتفورد 8 أشهر بسبب انتهاك قواعد المراهنات

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مهاجم برنتفورد إيفان توني بعد خسارة فريقه أمام ليفربول في الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب أنفيلد في ليفربول، شمال غرب إنكلترا في 6 أيار/مايو 2023

لندن (أ ف ب) – اوقف مهاجم برنتفورد إيفان توني عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثمانية أشهر بسبب انتهاكه قواعد المراهنات، حسب ما أفاد الاتحاد الانكليزي لكرة القدم الأربعاء.

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وادين توني من قبل الاتحاد المحلي للعبة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بـ 262 مخالفة مزعومة على مدار أربع سنوات واوقف مع "مفعول فوري".

وتم ايقاف المهاجم الدولي البالغ 27 عاماً حتى منتصف كانون الثاني/يناير المقبل وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار) بعد أن أقرّ بـ 232 من المخالفات.

وقال الاتحاد الانكليزي في بيان "تم تعليق إيفان توني عن كرة القدم وجميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بأثر فوري لمدة ثمانية أشهر والتي تمتد حتى 16 كانون الثاني/يناير 2024، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني وتحذيره بشأن سلوكه المستقبلي لخرق قواعد الاتحاد الانكليزي للمراهنات".

وتابع "تم اتهام مهاجم برنتفورد بـ 262 انتهاكاً لقانون الاتحاد الانكليزي في المجموع بين 25 شباط/فبراير 2017 و23 كانون الثاني/يناير 2021. وسحب الاتحاد الإنكليزي فيما بعد 30 من هذه الانتهاكات واقرّ (توني) بـ232 المتبقية".

كما فرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات على المهاجم الذي لن يُسمح له بخوض التمارين مع زملائه حتى 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأحرز توني الذي ارتدى قميص منتخب "الأسود الثلاثة" مرة واحدة ضد أوكرانيا في آذار/مارس، 21 هدفاً في 35 مباراة مع برنتفورد هذا الموسم.

وسيكون غيابه بمثابة ضربة قوية للفريق بعد أن لعب دوراً رئيساً في صعود برنتفورد للمركز التاسع في البريميرليغ قبل جولتين من النهاية.

© 2023 AFP