جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى: السباق المقرر نهاية الأسبوع "لن يُقام" بسبب الفيضانات (منظمون)

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لن تقام جائزة إيميليا رومانيا الكبرى هذا الاسبوع بسبب الفيضانات في إيطاليا

باريس (أ ف ب) – أعلن منظّمو جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، المقرّر نهاية الاسبوع الحالي على حلبة إيمولا الشهيرة، الأربعاء ان السباق "لن يقام" بسبب الفيضانات التي أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل في شمال إيطاليا.

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وقال المنظمون في بيان رسمي "عقب المناقشات بين الفورمولا واحد، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، والسلطات المختصة، بما في ذلك الوزراء المعنيون، ورئيس نادي السيارات الإيطالي، ورئيس منطقة إيميليا-رومانيا، وعمدة المدينة والمروّج، اتّخذ القرار بأن سباق الجائزة الكبرى لن يقام في إيمولا"، دون تحديد ما إذا سيتم إعادة جدولة السباق من هنا حتى نهاية الموسم.

وأضاف "اتّخذ هذا القرار لأنه لم يكن من الممكن تنظيم الحدث بأمان لمشجعينا وفرقنا وموظفينا. إنه قرار مسؤول بسبب الوضع الذي تعاني منه مدن وبلدات في المنطقة. لن يكون من العدل زيادة الضغط على السلطات المحلية وخدمات التدخل في فترة صعبة".

واعتبر الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي في تصريح في البيان أنه "كانت مأساة أن نرى ما كان يحدث في إيمولا وإيميليا-رومانيا، المدينة والمنطقة التي نشأت فيها".

وأعلنت السلطات الأربعاء أن أمطارا غزيرة تهطل على المنطقة وأن الفيضانات تسببت في مقتل شخصين على الأقل وتم إجلاء آلاف الأشخاص منذ بداية الأسبوع.

وألغيت الأنشطة في الحلبة الثلاثاء وطُلب من الموظفين في الموقع الإخلاء في فترة ما بعد الظهر كإجراء احترازي بسبب الارتفاع المقلق في مستوى نهر بالقرب من الحلبة.

وطلب المنظمون في البداية من الفرق والصحافيين عدم الذهاب إلى الحلبة الأربعاء، قبل أن يتم إلغاء السباق.

وإذا كانت الحلبة غير مغمورة بالمياه، فإن محيطها ليس كذلك في عدة أماكن وفقًا لصور الصحافيين الحاضرين في عين المكان.

وكان من المقرر أن يشهد سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى عودة المنافسة إلى القارة العجوز بعدما أقيمت المراحل الخمس الأولى في البحرين والسعودية واستراليا واذربيجان وميامي.

وكان السباق الايطالي أول ثلاثة سباقات في ثلاثة أسابيع متتالية في القارة العجوز، قبل موناكو وإسبانيا.

ويتصدر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العالمين الاخيرين، ترتيب السائقين بفارق 14 نقطة أمام زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس.

© 2023 AFP