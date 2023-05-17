دورة روما: خروج ديوكوفيتش على يد رونه في ربع النهائي

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الصربي نوفاك ديوكوفيتش والدنماركي هولغر رونه بعد نهاية المباراة بينهما في الدور ربع النهائي من دورة روما لماسترز الألف لكرة المضرب في 17 أيار/مايو 2023

روما (أ ف ب) – خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً من الدور ربع النهائي لدورة روما لماسترز الالف في كرة المضرب بخسارته امام الدنماركي هولغر رونه المصنف سابعاً 2-6 و6-4 و2-6 الاربعاء.

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وسيخوض ديوكوفيتش (35 عاماً) الذي سيتنازل عن المركز الاول في التصنيف العالمي الاثنين المقبل بالتالي غمار بطولة رولان غاروس بعد 10 أيام بسجل مخيب على الملاعب الترابية هذا العام اذ اكتفى بخمسة انتصارات مقابل 3 هزائم في 3 دورات خاضها استعدادا للبطولة الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى.

وحقق رونه البالغ 20 عاماً فوزه الثاني توالياً على ديوكوفيتش، المتوج 6 مرات في روما، بعد ان تغلب عليه في نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز 2022.

ورفع رونه الذي يخوض مشاركته الأولى في روما، رصيده إلى 12 فوزاً مقابل 3 هزائم هذا الموسم على الأرض الترابية، علماً انه بلع النهائي في مونتي كارلو الشهر الماضي قبل ان يتوج بلقبه الرابع في ميونيخ.

وسبق لديوكوفيتش ان خسر في ثمن نهائي دورة مونتي كارلو ثم في ربع نهائي دورة بانيا لوكا البوسنية الشهر الماضي.

ويلتقي رونه في نصف النهائي مع الفائز من مباراة النروجي كاسبر رود والارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (31 عالمياً).

قدّم ديوكوفيتش أداءً سيئاً في المجموعة الاولى وارتكب العديد من الاخطاء ما سمح لمنافسه في الفوز بها.

تحسن أداء الصربي في المجموعة الثانية وبعد توقف طويل خلالها بسبب الامطار عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمه 5-4 وصفر-30 على إرسال منافسه نجح في معادلة النتيجة.

وكان ديوكوفيتش طلب تدخل الطبيب المعالج للدورة في الشوط الثالث من المجموعة الثانية قبل أن يتناول مضاداً للألم.

وعانى ديوكوفيتش من أوجاع في كوعه الأيمن في الأسابيع الأخيرة ما اضطره إلى عدم خوض دورة مدريد وجعل استعداداته لبطولة رولان غاروس غير مثالية.

بيد أن رونه ضرب بقوة في الثالثة وتقدم 4-صفر ثم 5-1 قبل ان يفوز بها وينهي المباراة في ساعتين و18 دقيقة.

وتعود آخر خسارة لديوكوفيتش في ربع النهائي في دورة روما قبل 10 سنوات عندما سقط أمام النمسوي توماس برديخ عام 2013.

© 2023 AFP