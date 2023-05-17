دورة روما: ديوكوفيتش-رونه وشفيونتيك-ريباكينا في ربع النهائي

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روما (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب ربع نهائي دورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب، بفوزه المتوقع على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-4 الثلاثاء، في مباراة شهدت توترًا بين اللاعبَين.

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وخاض الصربي الذي سيتنازل عن صدارة التصنيف العالمي للإسباني الشاب كارلوس ألكاراس الإثنين بصرف النظر عن نتائجه في روما، مباراته الـ77 في فورو إيتاليكو.

وعادل "دجوكو" رقم الإسباني رافايل نادال وسيكون قادراً على تحطيمه عندما يلاقي في موقعة نارية الدنماركي الشاب هولغر رونه المصنف سابعاً في الدورة والفائز على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4 و5-7 و6-4.

وهذه المرة السابعة عشرة توالياً يبلغ ديوكوفيتش ربع نهائي دورة روما، حيث أحرز اللقب ست مرات في ست مباريات نهائية خاضها.

كسب أمام نوري، المصنف 13، المجموعة الاولى بسهولة بعد تقدّمه 3-0. بدا مصمّماً في الثانية وكسر ارسال خصمه مبكراً (2-1).

لكن البريطاني ردّ سريعاً، وأشعل غضب ديوكوفيتش عندما لعب كرة ساحقة فيما كان الصربي يدير ظهره نحو الشبكة، فاصطدمت بقوّة بربلة ساقه.

ولدى تغيير موقع اللاعبين على مدى الأشواط التالية، كان ديوكوفيتش يرمق خصمه بنظرة حانقة تعبّر عن عدم قبوله حركة الاعتذار اليدوية من البريطاني.

وكسر "نولي" ارسال نوري مجدداً (5-4) وبادله بمصافحة جليدية بعد اللقاء، فبلغ دور الثمانية في الدورة الإعدادية لبطولة رولان غاروس المفتوحة على أرض ترابية.

"إشعال الامور"

أوضح ديوكوفيتش في وقت لاحق أنه كان غاضبًا من سلوك نوري في الملعب منذ بداية المباراة، حيث فعل "أشياء نعرفها نحن اللاعبون في غرفة خلع الملابس أنها لا تظهر روحًا رياضية".

وأضاف "إنه شاب لطيف للغاية خارج الملعب، لذلك أنا لا أفهم هذا النوع من التصرف داخله. لكن هذا ما حصل. لقد تسبب في إشعال الأمور ورديت على ذلك".

وتابع "لن أسمح لشخص ما بالتصرف هكذا وأحني رأسي. سأرد. هذا كل ما في الأمر. ما يحدث في الملعب نتركه في الملعب ونمضي قدمًا".

في المقابل، صمد رونه أمام الضربات القوية لبوبيرين المصنف 77 عالمياً، مؤكّدا مرونته رغم اعوامه العشرين. ضرب 34 كرة فائزة في المباراة وارتكب 3 اخطاء مباشرة فقط في المجموعة الحاسمة.

ورفع رونه الذي يخوض مشاركته الأولى في روما، رصيده إلى 11-2 هذا الموسم على الأرض الترابية، علماً انه بلع النهائي في مونتي كارلو الشهر الماضي قبل ان يتوج بلقبه الرابع في ميونيخ.

يذكر ان رونه هزم ديوكوفيتش في نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز 2022.

وتأهل النروجي كاسبر رود، الرابع عالميًا، الى ربع النهائي على حساب الصربي لاسلو دييري 6-1، 6-3 فضرب موعدًا مع الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (31 عالميًا) الذي أطاح صاحب الارض يانيك سينر الثامن 6-7 (3/7)، 6-2، 6-2.

وبلغ الدور ذاته اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس بتغلبه على الإيطالي لورنتسو موزيتي الثامن عشر 7-5 و7-5، في ثاني مباراة للاعبين الثلاثاء حيث فاز الاول على الايطالي الاخر لورنتسو سونيغو 6-3 و7-6 (7/3) في مباراة استكملت بعد أن توقفت الاثنين بسبب الامطار، والثاني على الاميركي فرانسيس تيافو 7-5 و4-6 و3-6 مباراة مستكملة أيضًا للسبب ذاته.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور المقبل مع الكرواتي بورنا تشوريتش الذي أوقف مشوار المجري المغمور فابيان ماروجان في ثمن النهائي بالفوز عليه 3-6 و6-4 و6-3.

وكان ماروجان (23 عاما) أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس الأول عالميا من الدور الثالث بالفوز عليه 6-2 و7-6 (7-3) الثلاثاء.

وكان ماروجان يخوض أول دورة في مسيرته الاحترافية من الأدوار الرئيسية بعدما فشل أربع مرات هذا العام في تخطي الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الجدول الرئيسي في بطولة أستراليا المفتوحة ودورات مرسيليا الفرنسية وإستوريل البرتغالية وبانيا لوكا البوسنية.

خاض دورين إقصائيين في روما ونجح في حجز بطاقته الى الأدوار الرئيسية حيث حقق أول ثلاثة انتصارات له في دورات رابطة اللاعبين المحترفين بتغلبه على الفرنسي كورنتان موتيه الـ67 عالميا والتشيكي ييري ليهيتشكا الـ39 وألكاراس.

وفجّر الالماني يانيك هانفمان المتأهل من التصفيات والمصنف 101 عالميًا مفاجأة بإقصائه الروسي أندري روبليف السادس وبطل دورة مونتي كارلو للماسترز 7-6 (7/5)، 4-6، 6-3.

يلتقي في ربع النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الفائز على الالماني ألكسندر زفيريف 6-2 و7-6 (7-3).

شفيونتيك-ريباكينا

وضربت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى موعدًا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة في ربع النهائي، بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-3، 6-4.

ورفعت بطلة روما في العامين الماضيين انتصاراتها في العاصمة الايطالية الى 14 تواليًا و24 مجموعة تواليًا.

وكانت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا آخر من خطفت مجموعة من شفيونتيك في روما وتحديدًا في الدور الثالث عام 2021.

وتلتقي البولندية تاليًا في مواجهة ثأرية مع ريباكينا بعد أن أقصتها الاخيرة من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للألف هذا العام في طريقها الى اللقب، ومن الدور الـ16 في أستراليا المفتوحة مطلع السنة في طريقها الى النهائي.

وحققت شفيونتيك فوزها الوحيد على الكازاخستانية في أول لقاء جمعهما من أصل ثلاثة، في ربع نهائي دورية أوسترافا 2021.

وبلغت الاسبانية باولا بادوسا (35 عالميًا) ربع النهائي بصعوبة على حساب التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4، 6-7 (4/7)، 6-2 لتضرب موعدًا مع اللاتفية يلينا أوستابنكو.

© 2023 AFP