فرنسا: حكم استئنافي بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ على الرئيس السابق ساركوزي في قضية فساد

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محكمة استئناف تحكم بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.

قضت محكمة استئناف في باريس الأربعاء بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق. كما قررت المحكمة حرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات.

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أيدت محكمة استئناف في باريس الأربعاء حكما بسجن ساركوزي لثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد طعنه حكما صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ.

وقالت المحكمة إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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