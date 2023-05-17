فقدان 39 شخصاً إثر جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندي

© غريغ بايكر / ا ف ب

سفينة صيد تمر في مضيق تايوان فيما سائح يلتقط صورة من جزيرة بينغتان في جنوب شرق الصين في السادس من نيسان/أبريل 2023

بكين (أ ف ب) – أعلنت بكين الأربعاء أنّ سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها وعددهم 39 شخصاً.

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وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية إنّه "حتّى الآن لم يتمّ العثور على أيّ من المفقودين" وهم 17 صينياً و17 أندونيسياً و5 فيليبينيين، مشيرة إلى أنّ الرئيس شي جينبينغ أمر على الفور بإطلاق عملية بحث وإنقاذ.

وأوضحت القناة أنّ السفينة المملوكة لـ"بنغالي جينغلو فيشري كو"، الشركة الصينية المتخصصة بصيد الأسماك، جنحت فجر الثلاثاء قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين (19:00 ت غ الإثنين).

وبحسب المصدر نفسه فقد أرسلت أستراليا ودول أخرى فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.

وتمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في المياه العميقة.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) فإنّ هذا الأسطول كان يضمّ في 2022 حوالى 564 ألف سفينة صيد.

© 2023 AFP