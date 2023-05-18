أوكرانيا تعلن تدمير معظم الصواريخ التي أطلقتها القوات الروسية ليلًا على كييف ومناطق أخرى

© ديميتار ديلكوف / ا ف ب

صورة التُقطت في 18 أيار/مايو 2023 تُظهر حطامًا من صاروخ روسي بعد هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أنه أسقط 29 صاروخ كروز من أصل ثلاثين أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على كييف ومناطق أوكرانية أخرى أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل في أوديسا، في أحدث مثال على هذا النوع من الهجمات التي تشنها القوات الروسية منذ مطلع الشهر الجاري.

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وتأتي هذه السلسلة التاسعة من الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف العاصمة كييف خصوصًا منذ بداية أيار/مايو في وقت تقول كييف إنها تنهي تحضيراتها لشنّ هجوم مضاد واسع النطاق لإخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

خلال هذا "الهجوم الليلي" الأخير، نجحت القوات الأوكرانية في تدمير "33 هدفًا جويًا - 29 صاروخًا وأربع مسيّرات"، كما قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك.

وقالت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف إن الهجمات التي تشنها القوات الروسية منذ مطلع أيار/مايو "غير مسبوقة في قوتها وشدّتها وتنوّعها".

وأضافت أن قاذفات استراتيجية روسية أطلقت من منطقة بحر قزوين صواريخ كروز، بينما حلّقت مسيرات استطلاع فوق العاصمة في وقت لاحق.

وقالت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف إن "كل أهداف العدوّ رُصدت ودُمّرت في المجال الجوي لكييف".

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو اندلاع حريق في شركة بعد سقوط حطام، من دون تسجيل إصابات.

في ميناء أوديسا على البحر الأسود، قُتل شخص وجرح اثنان آخران خلال هجوم على موقع صناعي، بحسب متحدث باسم الجيش.

وتحدث الجيش عن هجمات بـ"صواريخ كروز" في منطقة فينيتسيا بوسط البلد، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى حدوث انفجارات في خميلنيتسكي على بعد مئة كيلومتر تقريبًا غربًا.

"تصرفات أطراف ثالثة"

تأتي هذه الهجمات الجديدة أيضًا غداة تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين. وهذا الاتفاق مهم لضمان الحفاظ على أمن غذائي عالمي.

الخميس، أعلنت السلطات الروسية أن قطار بضائع ينقل حبوبا خرج عن سكته في القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بدون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا، وذلك في أوج سلسلة حوادث تخريب تنسبها موسكو بانتظام لكييف.

من جهتها، أعلنت هيئة السكك الحديد المحلية في بيان أن الحادث كان نتيجة "تصرفات أطراف ثالثة"، ملمحة بذلك إلى تخريب في صيغة استخدمت سابقًا حين حصلت حوادث خروج قطارات عن مسارها مطلع أيار/مايو في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا.

وتحدث مسؤول برلماني روسي من جهته عن انفجار عبوة ناسفة.

على المستوى الدبلوماسي، ختم المبعوث الصيني الخاص إلى أوكرانيا لي هوي الخميس زيارة استمرت يومين في كييف للبحث في "حلّ" للنزاع.

وقال لي بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية "ليس هناك حل سحري للأزمة، ويجب على كل الأطراف (...) بناء ثقة متبادلة وتهيئة الظروف لوقف الحرب والتحاور".

وجاءت زيارة لي الى كييف في إطار جولة أوروبية لعرض اقتراحات بكين لانهاء الحرب.

وأضاف لي في محادثاته مع المسؤولين الأوكرانيين وببينهم وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا أن الصين "ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا ضمن قدراتها".

وشدد كوليبا على أن أوكرانيا لن تقبل أي اقتراح "من شأنه أن يؤدّي إلى خسارة أراضيها أو تجميد النزاع".

ويزور لي هوي الجمعة بولندا، ثمّ ألمانيا وفرنسا وروسيا في الأيام التالية.

في الأمم المتحدة، يجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش للبحث في الوضع في أوكرانيا عشية بدء قمة مجموعة السبع في اليابان حيث سيُطرح تشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي.

© 2023 AFP