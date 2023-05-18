المبعوث الصيني الى كييف يقول إن "لا حل سحريا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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نائب مدير قسم اوراسيا في وزارة الخارجية الصينية يو جون (الثاني من اليسار) مع مسؤولين صينيين يتحدثون عن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني والاوكراني، في بكين في 26 نيسان/ابريل 2023.

بكين (أ ف ب) – أكد المبعوث الصيني الخاص لكييف لي هوي أن "لا حل سحريا للأزمة" فيما كرر دعواته الى روسيا واوكرانيا لبدء محادثات من أجل وقف الحرب، كما أعلنت بكين الخميس.

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امتنعت الصين، الحليفة الاستراتيجية لروسيا، عن إدانة الغزو الروسي لاوكرانيا وحاولت طرح نفسها كوسيط محايد يمكنه المساهمة في إنهاء النزاع.

زار لي أوكرانيا الثلاثاء والأربعاء حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ومسؤولين آخرين.

لي هو أعلى مسؤول صيني يزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وقال لي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية "ليس هناك حل سحري للأزمة، ويجب على كل الأطراف ان تبادر من تلقاء نفسها، وبناء الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لوقف الحرب والتحاور".

وكانت زيارة لي الى كييف جزءا من جولة أوروبية لطرح اقتراحات بكين لانهاء الحرب.

وأضاف لي في محادثاته مع المسؤولين الأوكرانيين وببينهم كوليبا أن الصين "ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا ضمن قدراتها".

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في آذار/مارس.

في نيسان/ابريل، تحدث هاتفيا لساعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

انتقد حلفاء أوكرانيا الغربيون شي جينبينغ لرفضه إدانة الغزو والابقاء على تحالف الصين الاستراتيجي مع روسيا رغم ان موسكو تواجه عزلة دولية متزايدة.

© 2023 AFP