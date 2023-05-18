دورة روما: مدفيديف إلى نصف النهائي في ساعة و20 دقيقة

الروسي دانييل مدفيديف يصافح الألماني يانيك هانفمان بعد فوزه عليه في ربع نهائي دورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب في 18 أيار/مايو 2023

روما (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، نصف نهائي دورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب بفوزه السهل على الألماني يانيك هانفمان الصاعد من التصفيات 6-2 و6-2 الخميس.

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وضرب مدفيديف الذي احتاج إلى ساعة و20 دقيقة فقط للتخلص من المصنف 101 عالمياً، موعداً في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس وصيف بطل العام الماضي والكرواتي بورنا تشوريتش السادس عشر عالمياً.

وأكد الروسي الذي لم يفز بأي مباراة على الأراضي الترابية في روما خلال مشاركاته الثلاث السابقة (2018 و2019 و2021) انه بات قادراً على فرض نفسه على هذه النوعية من الملاعب بعدما حقق 4 انتصارات في حين لم يخسر سوى مجموعة واحدة.

ويسعى مدفيديف نحو لقب خامس هذا الموسم وثان في الماسترز بعد ميامي.

في المقابل، خاض هانفمان البالغ 31 عاماً أول مباراة في مسيرته في ربع نهائي إحدى دورات ماسترز الألف، حيث كان يحلم بإنجاز جديد في العاصمة الإيطالية بمواجهة أحد اللاعبين المصنفين ضمن العشرة الأوائل في الترتيب العالمي عقب اخراجه الروسي أندري روبليف السادس في ثمن النهائي وقبله الأميركي تايلور فريتز التاسع في الدور الثاني.

وحاول الألماني اقلاق راحة منافسه الروسي في بداية المباراة، إلا انه بدا هشاً خلال ارساله حيث نجح مدفيديف في الكسر 3 مرات في كل مجموعة.

ومع صعوده للمربع الذهبي، عادل مدفيديف أفضل نتيجة له على ملاعب ترابية في دورات ماسترز الألف، بعد وصوله إلى نصف نهائي دورة مونتي كارلو عام 2019.

© 2023 AFP