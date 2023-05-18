دوري "أن بي ايه": باتلر يقود ميامي لإسقاط بوسطن على أرضه

نجم ميامي هيت جيمي باتلر يحاول تسجيل سلة أمام ناظري نجم بوسطن سلتيكس جايسون تاتوم في المباراة الاولى من الدور النهائي للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 17 ايار/مايو 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – خطا ميامي هيت خطوة أولى في سعيه إلى بلوغ الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه الثمين على مضيفه بوسطن سلتيكس 123-116 الأربعاء في أولى مواجهات الدور نصف النهائي (نهائي المنطقة الشرقية).

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على ملعب "تي دي غاردن" في بوسطن، يدين ميامي هيت بفوزه إلى عرضه الرائع في الربع الثالث الذي حسمه بفارق 21 نقطة (46-25) محولا تخلفه بفارق 13 نقطة في إحدى فترات الربع الثاني إلى تقدم بفارق 12 نقطة، وكذلك وتألق نجمه جيمي باتلر صاحب 35 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

وأضاف بام أديبايو 20 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وكل من ماكس ستروس وغابي فنسنت وكاليب مارتن وكايل لوري 15 نقطة.

في المقابل، كان جايسون تايتوم، بطل المباراة السابعة الحاسمة ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الدور الثاني عندما سجل 51 نقطة، أفضل مسجل في صفوف بوسطن برصيد 30 نقطة مع سبع متابعات.

وبرز في صفوف بوسطن ايضا جايلن براون برصيد 22 نقطة مع تسع متابعات، والبديل مالكولم بروغدون صاحب 19 نقطة.

وتقام المباراة الثانية الجمعة على الملعب ذاته، علما أن الفريق الذي يسبق الى تحقيق أربع انتصارات يبلغ الدور النهائي للدوري.

ويسعى ميامي إلى الثأر من بوسطن الذي أطاح به من الدور ذاته الموسم الماضي في طريقه الى الدور النهائي قبل أن يخسر أمام غولدن ستايت ووريرز.

© 2023 AFP