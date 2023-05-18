زوجة المعارض الروسي كارا-مورزا تؤكد تدهور وضعه الصحي في السجن

© فابريس كوفريني / أ ف ب

يفغينا كارا-مورزا تتحدث الى وكالة فرانس برس في 17 أيار/مايو 2023.

جنيف (أ ف ب) – أكدت يفغينا زوجة المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا المدان بالسجن 25 عاما على خلفية تهم عدة منها "الخيانة العظمى"، تدهور وضعه الصحي خلف القضبان حيث يقبع بسبب "انتقام خبيث" من الكرملين.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت يفغينا في مقابلة مع وكالة فرانس برس "أنا قلقة بطبيعة الحال"، مشيرة الى أن "صحته تتدهور بالفعل".

وكان كارا-مورزا يعاني مشاكل صحية عدة قبل توقيفه العام الماضي، منها حالة اعتلال عصبي تقول إنها بسبب تعرضه لمحاولَتي تسميم في 2015 و2017.

وأشارت زوجته الى أن صحته تدهورت خلال فترة حبسه قبل المحاكمة، محذّرة من أن العقوبة القاسية ستزيد الوضع سوءا.

وقضت محكمة في موسكو في نيسان/أبريل الماضي بسجن كارا-مورزا 25 عاماً بعد إدانته بتهم عدّة من بينها "الخيانة العظمى" على خلفية إدانة الهجوم العسكري لبلاده على أوكرانيا.

وأتى الحكم الأطول بحقّ معارض في تاريخ روسيا الحديث، في إطار حملة تشدد بحق معارضي الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين.

وكان كارا-مورزا المقرب من المعارض البارز بوريس نيمتسوف الذي اغتيل في العام 2015، من آخر منتقدي الكرملين الذين لم يسجنوا أو غادروا البلاد.

وهو تقدّم بطلب استئناف للحكم تتوقع زوجته أن يكون مصيره الرفض، مشيرة الى أن القانون في روسيا يمنع سجن من يعانون اعتلالا عصبيا، الا أن السلطات لم تعرِ أي اهتمام لذلك.

- دروس من السجن -

وتحدثت يفغينا كارا-مورزا لفرانس برس على هامش قمة جنيف لحقوق الانسان والديموقراطية، وهي أعربت عن غضبها حيال الحكم القاسي بحقّ زوجها.

واعتبرته بمثابة "انتقام بحت وخبيث من قبل الحكومة الروسية"، مشيرة الى أنها تدفع من أجل أن تفرض الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على القاضي الذي أصدر الحكم ومدير السجن حيث يقبع زوجها البالغ 41 عاما.

وكان كارا-مورزا دعا دولا غربية أبرزها الولايات المتحدة وكندا وبلدان أوروبية، الى إصدار عقوبات ضد المسؤولين الروس المتّهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل "قانون ماغنيتسكي" (ينصّ على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009) الذي اعتمده الكونغرس الأميركي وصادق عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما في العام 2012.

كما عمِل في منظمة "أوبن راشا" للثري السابق والمنتقد للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي الذي صنّفته السلطات عام 2017 "شخصا غير مرغوب فيه".

واعتبرت يفغينا أن "النظام (الروسي) يرى في زوجي عدوا شخصيا له".

وأضافت "كاد أولادنا يخسرون والدهم مرتين في السابق"، في إشارة الى تعرّضه لمحاولتي تسميم بغرض "القتل لا التهديد" في 2015 و2017.

على رغم ذلك، لم يتردد كارا-مورزا في العودة الى بلاده، وفق ما تقول زوجته التي أكدت أنها دعمت قراره بذلك.

وتابعت بعينين دامعتين "بالطبع هذا يجعلني خائفة مدى الحياة... فلاديمير وأنا بنينا عالمنا الصغير بعناية على مدى أعوام: أولادنا، عائلتنا".

وشددت على أن زوجها بقي رغم التهديدات وفيا لما يؤمن به والخيار الوحيد أمامها هو "أن أقف بجانبه وأن أكافح معه وأن أكافح من أجله".

وأكدت يفغينا أن الوضع الراهن "مؤلم للغاية" لأولادهما الثلاثة، لكن زوجها فلاديمير "ينجح بطريقة ما في أن يبقى والدا جيدا لهم حتى من خلف القضبان".

وأضافت "هو يلقّنهم درسا قيّما جدا: عليهم أن يواجهوا المتنمّرين بشجاعة، لا يجب أن يستسلموا من دون قتال، ويجب أن يتحمّلوا المخاطر... أن يقرّوا بها، وأن يقاتلوا على الرغم منها".

وقالت كارا-مورزا إن روسيا أوقفت "20 ألف شخص اعتباطيا" منذ بدء غزوها لأراضي أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

واعتبرت أن تجرّؤ هذا العدد الكبير على الاحتجاج "في وقت يستخدم النظام كل ترسانته من الأساليب القمعية ذات الأسلوب السوفياتي ضد المتظاهرين المناهضين للحرب" هو مؤشر على أن ثمة "الملايين ممّن هم ضد النظام لكنهم خائفون من التعبير عن رأيهم".

وأعربت عن ثقتها بأن "التظاهرات الحاشدة" ستصبح ممكنة متى بدأ "نظام بوتين يظهر تشققات" في بنيته.

© 2023 AFP