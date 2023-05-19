الحكومة البريطانية تكشف استراتيجية بمليار جنيه لأشباه الموصلات

© كيرستي ويغلزورث / تصوير مشترك/ا ف ب

صورة من لندن التقطت من مبنى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 23 آذار/مارس 2023

لندن (أ ف ب) – كشفت الحكومة البريطانية الجمعة استراتيجية لأشباه الموصلات تنص على استثمار مليار جنيه إسترليني (1,15 مليار يورو) خلال العقد الجاري.

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وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز نمو القطاع في المملكة المتحدة وخفض مخاطر انقطاع الإمدادات وحماية الأمن القومي.

ويفترض أن يتم تخصيص استثمارات تصل قيمتها إلى مئتي مليون جنيه (230 مليون يورو) في فترة 2023-2025 لتعزيز البحث والتطوير وتسهيل التعاون الدولي.

وبعدما شدد على أهمية أشباه الموصلات في العالم الحديث، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن هذه الاستراتيجية تركز الجهود البريطانية على "نقاط القوة في مجالات مثل البحث والتصميم حتى نتمكن من تعزيز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستسمح بتنمية اقتصادية وخلق فرص عمل ويفترض أن تتيح للمملكة المتحدة البقاء "في طليعة الاختراقات التقنية الجديدة".

ويشدد البيان على الالتزام الذي قطع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، بإقامة شراكة طموحة مع طوكيو في مجال أشباه الموصلات لا سيما بفضل استثمار مشترك بقيمة مليوني جنيه إسترليني (2,3 مليون يورو) العام المقبل.

وأشباه الموصلات ضرورية في الصناعة ولا سيما التقنيات الخضراء (البطاريات وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية) والرقمية والهواتف الذكية والسيارات المتصلة أو وحدات التحكم في الألعاب وكذلك المعدات العسكرية.

وتصاعد التوتر في السنوات الأخيرة حول هذا القطاع الاستراتيجي الذي تخوض فيه الصين والولايات المتحدة خصوصا معركة شرسة.

وتوصل الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن خطة لتطوير هذه الصناعة على أراضيه للحد من اعتماده على آسيا.

© 2023 AFP