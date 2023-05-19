بطولة ألمانيا: شكوك حول مشاركة لاعب دورتموند بيلينغهام أمام أوغسبورغ

الانكليزي جود بيلينغهام بعد نهاية مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم في الدوري الالماني لكرة القدم. سينشهايم، جنوب غرب المانيا، في 25 شباط/فبراير 2023

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – تحوك الشكوك حول مشاركة الإنكليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند المنافس على لقب الدوري الالماني لكرة القدم مع فريقه بمواجهة مضيفه أوغسبورغ الأحد ضمن المرحلة 33 ما قبل الأخيرة بسبب الاصابة.

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وقال مدرب دورتموند إدين ترزيتش في المؤتمر الصحافي الجمعة قبل المباراة المنتظرة "هناك علامة استفهام كبيرة، يجب علينا فقط أن ننتظر".

ويعاني بيلينغهام البالغ 19 عاماً من آلام في ركبته بعد المباراة الأخيرة التي فاز بها دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 5-2 في المرحلة الماضية.

واضاف ترزيتش "منذ تلك المباراة، لم يتمكن جود من التدرب معنا"، علماً انه كان يأمل في أن يشارك على الأقل بحصة تدريبية واحدة.

وأردف "من دون خوض التمارين مع الفريق، سيكون الأمر صعباً. لن يساعد إذا أرسلته إلى أرض الملعب وقال بعد أربع دقائق إنه ليس على ما يرام".

ويحتل دورتموند المركز الثاني متأخراً بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتوج باللقب في المواسم العشرة الماضية قبل مرحلتين من النهاية (68 مقابل 67)، ويأمل في أن يستفيد من دعسة ناقصة من عملاق بافاريا إن كان أمام ضيفه لايبزيغ السبت أو كولن بعد أسبوع لانهاء هيمنته على "بوندسليغا".

ويسعى دورتموند لتحقيق نتيجة جيدة خارج أرضه حيث لم يفز منذ 25 شباط/فبراير، اذ خسر أمام ميونيخ 2-4 وسقط في فخ التعادل في 3 مباريات أمام كل من شالكه 2-2 وشتوتغارت 3-3 وبوخوم 1-1 في الدوري، كما خسر أمام تشلسي الانكليزي صفر-2 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليخرج من المسابقة القارية، وأمام لايبزيغ صفر-3 في ربع نهائي الكأس المحلية.

وقبل سفره إلى بافاريا لمواجهة أوغسبورغ الأحد، سيدخل دورتموند في حسابات مهمة حيث يلعب بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ السبت.

© 2023 AFP