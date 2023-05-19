بطولة ألمانيا: فرايبورغ يُبقي على آماله بالتأهل الى دوري الأبطال

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لاعبو فرايبورغ يحتفلون بعد تسجيل الهدف الاول امام فولفسبورغ في مباراتهما ضمن الدوري الالماني لكرة القدم

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أبقى فرايبورغ على صراع التأهل الى دوري أبطال أوروبا مشتعلاً بعد فوزه على فولفسبورغ 2-صفر في افتتاح المرحلة 33 قبل الاخيرة من الدوري الالماني لكرة القدم الجمعة.

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وعلى ملعبه في "شوارزوالد ستاديون"، تمكن فرايبورغ من التساوي مع أونيون برلين رابع الترتيب بـ 59 نقطة، الا انّ الاخير يملك مباراة اقل، سيخوضها السبت امام مضيفه هوفنهايم.

وسجّل هدفي الفريق الفائز كل من كريستيان غونتر (71) ونيلز بيترسن (75).

ولم يكن فوز أصحاب الارض سهلا خصوصاً انّ الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي، وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقائق العشرين الاخيرة عندما تمكن فرايبورغ من هزّ شباك منافسه. فبعد 41 ثانية فقط من دخوله كبديل الى أرض الملعب، تمكن غونتر من افتتاح التسجيل (71)، وبعد اربع دقائق فحسب، استطاع البديل الآخر بيترسن مضاعفة النتيجة.

وشهدت المباراة طرد لاعب فرايبورغ نيكولاس هوفلر (79).

ولا تفصل لايبزيغ الثالث عن فرايبورغ الخامس سوى نقطة واحدة، لذا ستكون المرحلتين الاخيرتين حاسمتين في تحديد هوية المتأهلين الى المسابقة القارية الام.

بور - دع

© 2023 AFP