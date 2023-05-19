بطولة إسبانيا: فالنسيا لاستغلال ترنح ريال مدريد والابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط

برشلونة (أ ف ب) – يأمل فالنسيا في أن يستغل الحالة النفسية الصعبة التي يمرّ بها ريال مدريد جراء خروجه من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لحصد النقاط الثلاث والابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط، وذلك عندما يستضيفه الأحد ضمن منافسات المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وكان فالنسيا أبرز المستفيدين في سباق البقاء في المرحلة الماضية بعدما عاد بفوز ثمين في الدقائق القاتلة من سلتا فيغو 2-1، في حين منيت بقية الفرق المتصارعة إسبانيول وخيتافي وبلد الوليد وقادش وألميريا بهزائم.

ويحتل فريق "الخفافيش" المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن أوّل الهابطين (خيتافي) قبل 4 مراحل من النهاية، في حين يتحضر لموقعة هامة أمام الميرينغي أبطال الموسم الماضي.

ويسافر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى الساحل الشرقي لإسبانيا بعد هزيمة مؤلمة أمام مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنكليزي، برباعية نظيفة في إياب المربع الذهبي للمسابقة القارية الأم وضعتهم خارج الساحة الأوروبية (تعادلا 1-1 ذهاباً)، وبعد أسبوع من انتزاع غريمهم برشلونة لقب "الليغا" من أيديهم.

-ريال تحت تهديد أتلتيكو-

ويأمل فالنسيا أن يصل ريال مدريد إلى ملعب "ميستايا" محطماً ويائساً من نهاية الموسم، بدلاً من السعي للعودة بالنقاط الثلاث لتعزيز مركزه الثاني والابتعاد عن جاره اللدود أتلتيكو الذي يلاحقه كظله ويتأخر عنه بفارق نقطتين فقط قبل أن يستضيف أوساسونا الأحد أيضاً.

شدد مدافع ريال داني كارفاخال ابن الـ 31 عاماً الأربعاء على ضرورة اللعب بفخر، وقال لقناة موفيستار عقب الفوز الكبير لسيتي "ما زالت هناك مباريات، نريد أن ننهيها بأعلى مستوى ممكن (وأن) نحترم الخصوم الذين لا يزال لديهم الكثير على المحك".

وأضاف "سنحكم على موسمنا في الرابع من حزيران/يونيو" المقبل في اشارة إلى المباراة الأخيرة لريال في الدوري أمام أتلتيك بلباو (المرحلة 38 الأخيرة).

ورغم الكلمات التشجيعية لكارفاخال، إلاّ أنّ ريال بدا تائهاً على ملعب "الإتحاد" في مدينة مانشستر، في حين تفوق لاعبو سيتي على لاعبَي خط الوسط المخضرمين الألماني توني كروس (33 عاماً) والكرواتي لوكا مودريتش (37)، ووقع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (35) فريسة سهلة للدفاع الانكليزي الذي اخمد أيضاً خطورة الجناحين البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريغو.

وعكس هدف المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو خطأ في مرمى فريقه معاناة ريال، في حين كان المدافع الفرنسي إدواردو كامافينغا عرضة لهجمات سيتي من دون أن يحد من خطورتها.

وسيكتفي ريال بالكأس المحلية هذا الموسم بعدما جُرّد من لقبه في دوري الأبطال وخسر لقب "الليغا" أمام برشلونة الذي يتقدم عليه بفارق 14 نقطة.

ويسعى ريال الذي تعرض لسبع هزائم هذا الموسم في أكثر عدد من الخسارات منذ موسم 2018-2019 عندما توج برشلونة أيضاً، لتفادي السقوط مجدداً.

-تفادي الهبوط-

من ناحيته، يملك مدرب فالنسيا روبن باراخا العديد من المهاجمين الموهوبين الذي سيحاولون الاستفادة من ترنح دفاع نادي العاصمة، بمن فيهم الجناح البرازيلي صامويل لينو المعار من الجار اللدود أتلتيكو.

وفرض الشاب ابن الـ 23 عاماً نفسه عنصراً حاسماً في تشكيلة فالنسيا هذا الموسم، بتسجيله ثلاثة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة في "الليغا".

قال لينو لمنصة "دازون" للبث التدفقي في وقت سابق من هذا الأسبوع "لم نعتقد أبداً أننا لا نستطيع تحقيق الخلاص".

وأضاف "لقد كان لدينا دائماً عقلية قوية، وتعرضنا لهزائم صعبة للغاية وفكرنا دائماً في الاستمرار في العمل، وأن كل شيء على ما يرام".

وأردف "لم ينته أي شيء بعد، ولكن علينا مواصلة العمل وبذل كل ما لدينا للبقاء في الدرجة الأولى".

وعلى غرار لينو، أكد زميله في الهجوم الشاب الهولندي جاستن كلويفرت (24 عاماً) المعار بدوره من روما الإيطالي، انه على الاستعداد للبقاء مع فالنسيا في الموسم المقبل في حال سنحت الفرصة.

ولكن بداية، على هذا الثنائي أن يتفادى هبوط بطل الدوري 6 مرات، حيث كان فالنسيا الفريق الأخير الذي يتوج باللقب من خارج دائرة الثلاثة الكبار في عام 2004، قبل أن يهيمن برشلونة وريال وأتلتيكو على المجد المحلي.

ولم يمرّ فالنسيا بهذه الأزمة منذ فترة طويلة، اذ أنه كان أنهى الدوري في مركز متأخر في الموسم التالي لصعوده إلى الدرجة الأولى عام 1987 عندما حلّ في المركز الرابع عشر.

وتكتسب مباراة برشلونة البطل مع ضيفه ريال سوسييداد الرابع (62 نقطة) السبت أهمية كبيرة للنادي الباسكي الساعي لمقعد في دوري الأبطال، ولكن عليه بداية تخطي دفاع النادي الكاتالوني وحارسه الألماني مارك-أندري تير شتيغن الذي أمامه مباراة واحدة فقط لمعادلة الرقم القياسي في الدوري لأكثر عدد من المباريات بشباك نظيفة (26).

ويحلّ فياريال الخامس الذي يتأخر بفارق 5 نقاط عن سوسييداد ويسعى لانتزاع بطاقة التأهل الأخيرة منه، ضيفاً على جيرونا السبت أيضاً، معولاً على مهاجمه الشاب السنغالي نيكولاس جاكسون (21 عاماً) المتألق أخيراً مع 6 أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة في "الليغا".

© 2023 AFP