دورة روما: الاوكرانية كالينينا تطيح بالروسية كودرميتوفا وتبلغ النهائي

© تيسيانا فابي / ا ف ب/ا ف ب

روما (أ ف ب) – وصلت الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنّفة 47 عالميًا إلى نهائي دورة روما الايطالية للالف للسيدات في كرة المضرب بعد فوزها 7-5 و5-7 و6-2 على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الـ 12 الجمعة.

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واهدت كالينينا الفوز الى بلادها التي تواجه غزوًا روسيًا مستمرًا منذ اكثر من عام.

وقالت "من المهم للغاية أن نحاول الفوز في كل مباراة مع الأخذ في الاعتبار ما تمر به أوكرانيا".

وتابعت "آمل أن أتمكن من إعطاء بعض الامل وربما بعض المشاعر الإيجابية لبلدي".

ستواجه المصنّفة الـ 47 الفائزة بين اللاتفية يلينا أوستابينكو (20) والكازاخستانية إيلينا ريباكينا (5) بطلة ويمبلدون.

وتعد كالينينا اللاعبة الادنى تصنيفًا، التي تخوض نهائي الدورة منذ العام 1986، وستحرز تقدمًا هائلاً في التصنيف العالمي حيث ستعود لتحتل المركز الـ 28، الاعلى لها في مسيرتها.

وسيطرت اللاعبة الاوكرانية على المجموعة الثالثة بعد صراع قويّ في المجموعتين الاولى والثانية.

© 2023 AFP