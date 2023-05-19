شي جينبينغ: الصين ودول آسيا الوسطى يجب أن "تستغل بالكامل" إمكانيات التجارة والتعاون 

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الرئيس الصيني شي جينبينغ يحمل إعلانًا موقعًا خلال مؤتمر صحافي مشترك لقمة الصين وآسيا الوسطى في شيان بمقاطعة شنشي بشمال الصين في 19 أيار/مايو 2023.

شيان (الصين) (أ ف ب) – دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة إلى "استغلال كامل" لإمكانيات التعاون بلاده وآسيا الوسطى في مجالات التجارة والاقتصاد والقدرة الصناعية.

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وفي كلمة أمام رؤساء دول خمس جمهوريات سوفياتية سابقة في قمة غير مسبوقة، حضّهم شي الحضور على "استغلال كامل لإمكانيات التعاون التقليدي في مجالات الاقتصاد والتجارة والقدرة الصناعيّة والطاقة والنقل"، وفقًا لمقتطفات من خطابه نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة.

كما أكد ضرورة تطوير "محركات جديدة للنمو (...) مثل التمويل والزراعة والحد من الفقر وخفض انبعاثات الكربون والصحة والابتكار الرقمي".

ويستضيف الرئيس الصيني هذا الأسبوع الدورة الأولى من "قمة الصين وآسيا الوسطى" منذ إقامة علاقات دبلوماسية في 1992 بين الدولة الآسيوية العملاقة وهذه الجمهوريات (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وقال شي أنه يتعين على المنطقة والصين "تولي قيادة" هذا المشروع و"تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة" من أجل "الحفاظ على صداقة دائمة".

وشدد على ضرورة توسيع التعاون الأمني لمعالجة ما تسميه بكين "الشرور الثلاثة" في المنطقة: النزعات الانفصالية والإرهاب والتطرف.

وقال الرئيس الصيني إنه "يتعين على الدول الست أن تعارض بحزم التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ومحاولات التحريض على +ثورات ملونة+".

وتعقد هذه القمة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع هذه الدول الأقرب تقليديًا إلى موسكو منها إلى بكين، بينما يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن قادة مجموعة السبع في اليابان.

© 2023 AFP