شي جينبينغ يدعو إلى استغلال "كامل" لإمكانيات التعاون بين الصين وآسيا الوسطى

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الرئيس الصيني شي جينبينغ يحمل إعلانًا موقعًا خلال مؤتمر صحافي مشترك لقمة الصين وآسيا الوسطى في شيان بمقاطعة شنشي بشمال الصين في 19 أيار/مايو 2023.

شيان (الصين) (أ ف ب) – دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة إلى "استغلال كامل" لإمكانيات التعاون بين بلاده ودول آسيا الوسطى في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة الصناعية.

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وفي كلمة ألقاها خلال قمة غير مسبوقة مع خمس جمهوريات سوفياتية سابقة ، حضّ شي رؤساء هذه الدول على "استغلال كامل لإمكانيات التعاون التقليدي في مجالات الاقتصاد والتجارة والقدرة الصناعيّة والطاقة والنقل"، وفق مقتطفات من خطابه نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

كما أكد ضرورة تطوير "محركات جديدة للنمو (...) مثل المال والزراعة والحد من الفقر وخفض انبعاثات الكربون والصحة والابتكار الرقمي".

ويستضيف الرئيس الصيني هذا الأسبوع "قمة الصين وآسيا الوسطى" في دورتها الأولى منذ إقامة علاقات دبلوماسية في 1992 بين الدولة الآسيوية العملاقة وجمهوريات كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وقال شي إنه يتعين على المنطقة والصين "تولي قيادة" هذا المشروع و"تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة" من أجل "الحفاظ على صداقة دائمة".

وشدد على ضرورة توسيع التعاون الأمني لمعالجة ما تسميه بكين "الشرور الثلاثة" في المنطقة، أي النزعات الانفصالية والإرهاب والتطرف.

وأكد أن "على الدول الست أن تعارض بحزم التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ومحاولات التحريض على +ثورات ملونة+".

طرق الحرير الجديدة

تعقد هذه القمة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع هذه الدول الأقرب تقليديًا إلى موسكو منها إلى بكين، بينما يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن قادة مجموعة السبع في اليابان.

وأعلنت بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى 70 مليار دولار في 2022 وسجّل نموا بنسبة 22 في المئة بوتيرة سنوية خلال الفصل الأول من 2023.

وتحتل آسيا الوسطى مكانة كبرى في مبادرة "طرق الحرير الجديدة" الصينية المعروفة بـ"مبادرة الحزام والطريق" والمقدرة قيمتها بتريليون دولار.

وتحتفظ هذه الجمهوريات التي كانت في الماضي جزءا من الإمبراطورية الروسية وبعدها جزءا من الاتحاد السوفياتي، بعلاقات اقتصادية ولغوية ودبلوماسية مميزة مع موسكو.

لكن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تراجع النفوذ الروسي محدثا فراغا نسبيا يسعى الرئيس الصيني لملئه.

وقال تشيكون تشو استاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة باكنيل لفرانس برس إن "شي سيصوّر نفسه على أنه زعيم قادر على تشجيع التنمية والسلام في العالم".

وينعقد هذا اللقاء الذي وصفته بكين بأنه "في غاية الأهمية" بالتزامن مع قمة لدول مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان.

وتوقع تشو أن تركّز القوى الاقتصادية السبع الكبرى خلال قمتها على وضع إستراتيجية مشتركة من أجل "التصدي لنفوذ الصين المتنامي حول العالم".

© 2023 AFP