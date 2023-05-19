مكتب المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن أشبه "بغرفة طوارئ" في مستشفى

© ناتاليا كوليسنيكوفا / أ ف ب

الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش لدى مثوله أمام المحكومة في موسكو في 18 نيسان/أبريل 2023.

الدوحة (أ ف ب) – وضع احتجاز المراسل الأميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش في روسيا ضغطاً جديداً على المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن روجر كارستنز، الذي يقول إن مكتبه بات أشبه بغرفة الطوارئ في مستشفى.

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وغيرشكوفيتش واحد من عدد متزايد من الرهائن الغربيين الذين يُنظر إليهم على أنهم أصبحوا بمثابة "بيادق" في الخلافات السياسية الدولية.

وقال المبعوث الخاص للإدارة الأميركية لشؤون الرهائن لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر أمني استضافته الدوحة مؤخرا، إنّ غالبية الأشخاص الذين يتابع مكتبه أوضاعهم اعتقلوا بموجب أوامر حكومية.

وتسعى الولايات المتحدة حاليا إلى إطلاق سراح ثلاثة أشخاص في إيران بمساعدة قطر ودول اخرى. وهناك أميركيان آخران محتجزان في روسيا.

ورغم إطلاق إيران سراح فرنسيين الأسبوع الماضي، فإن الجمهورية الإسلامية لا تزال تحتجز ما لا يقل عن أربعة فرنسيين. وهناك أيضا بريطانيون وألمان واوروبيون آخرون محتجزون هناك.

تولّى كارستنز المنصب في 2020 وكان تعيينه في نهاية عهد إدارة دونالد ترامب، لكنّه لا يزال يعمل تحت قيادة جو بايدن، وهي علامة على الاحترام الذي اكتسبه وأهمية المنصب.

وقال العسكري السابق لمنتدى الأمن العالمي في الدوحة إنّ الولايات المتحدة غيّرت طريقة تعاملها مع الرهائن بعد ما وصفه بـ"الإخفاقات" ، لا سيما في ما يتعلق بمقتل أميركيين في سوريا عام 2014 بمن فيهم الصحافي جيمس فولي.

وقال كارستنز إن الولايات المتحدة كانت مخطئة في عدم التفاوض في كثير من الحالات، وفشلت في التواصل مع العائلات والجمع بين مختلف الوكالات الحكومية.

وقد أحدثت الولايات المتحدة منصب المبعوث الخاص في عام 2015.

واستخدمت إدارة بايدن مؤخرًا قانونًا صدر عام 2020 لفرض عقوبات على أجهزة الأمن الروسية والإيرانية والأفراد بناء على أدوارهم في احتجاز أميركيين.

كما أضافت وزارة الخارجية قائمة في إرشادات السفر الخاصة بها تحدّد البلدان التي يمثّل فيها "الاحتجاز غير المشروع" خطرًا، وتشمل روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار.

نبكي معهم

بحسب كارستنز، فإنّه تم إطلاق سراح 24 أميركيا في الأشهر الـ24 الماضية، فيما تقدّر مؤسسة جيمس فولي أنه لا يزال هناك أكثر من 50 أميركيًا محتجزين في سجون أجنبية لأسباب مختلفة.

وقالت مديرة المنظمة التي تهتم بشؤون المحتجزين الاميركيين في الخارج ديان فولي، وهي والدة الصحافي الضحية جيمس فولي، للمنتدى في الدوحة إنّ العديد من العائلات التي تشعر باليأس.

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 نيسان/أبريل 2023 © عطا كناره / ا ف ب

ويشير كارستنز إلى أنّه يقضي ما يصل إلى أربع ساعات يوميا في التحدّث مع عائلات المحتجزين، موضحا "مكتبي مثل غرفة الطوارئ في المستشفى، يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع".

وتابع "إذا اتّصل شخص ما الساعة العاشرة ليلاً من يوم الجمعة، فليس لدينا خيار أن نقول: اتصل بنا الاثنين. (...) سنجيب، وإذا أرادوا البكاء لمدة ساعتين ونصف ساعة، وقد حدث ذلك، فسنبكي معهم".

وقال المبعوث إنّ فريقه يملك سلطة مناقشة صفقات الإفراج، موضحا ان لديه "القدرة على الذهاب والتحدث والتفاوض مع تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف إذا احتجزوا أميركيا".

لكن بخلاف بعض الدول الغربية، تقول الولايات المتحدة إنّها لا تدفع فدية، معتقدة أن ذلك من شأنه أن يحفز على احتجاز مزيد من الرهائن.

وترى أستاذة العلاقات الدولية في جامعة كولومبيا البريطانية فينا نجيب الله، التي كان زوجها مايكل كوفريغ أحد الكنديين الاثنين المحتجزين في الصين لأكثر من 1000 يوم، إن على الدول الغربية أن تستفيد بشكل أكبر من المفاوضات لتحرير "بيادق" السياسة الدولية.

وتوضح "كلما تعمّقنا في المنافسة الجيوسياسية (...) ستزداد الاعتقالات الخاطئة من قبل الجهات العاملة نيابة عن الدولة".

وقد غادر كوفريغ ومايكل سبافور الصين في أيلول/سبتمبر 2021 في اليوم الذي أطلقت فيه كندا سراح الرئيسة التنفيذية لشركة "هواوي" الصينية مينغ وانتشو التي كانت مطلوبة في الولايات المتحدة بتهم الاحتيال.

وتعتبر نجيب الله ان بعض الدول "تستخدم نظامها القضائي كسلاح" لتحقيق مكاسب دبلوماسية، واصفة إيران بأنها "مذنب دائم".

وتابعت "لديهم مخطط كامل" بشأن احتجاز الرهائن.

© 2023 AFP