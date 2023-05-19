واشنطن تخصص مئة مليون دولار للسودان وجيرانه دعما للنازحين

© خالد دسوقي / ا ف ب

أشخاص فارون من المعارك في السودان يصلون إلى معبر قسطل البري مع مصر في 13 أيار/مايو 2023

واشنطن (أ ف ب) – تعهّدت الولايات المتحدة الجمعة تخصيص مبلغ قدره 103 ملايين دولار للسودان وجيرانه لدعم النازحين في ظل الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وخصمه محمد حمدان دقلو.

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وأعلنت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سمانثا باور عن المساعدات الجديدة خلال زيارة أجرتها إلى تشاد التي كانت تستضيف قبل اندلاع الحرب حوالى 600 ألف لاجئ معظمهم من السودان.

وذكرت الوكالة أنها ستخصص 50 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات داخل السودان و22 مليون دولار لجنوب السودان إضافة إلى 17 مليون دولار لتشاد وستة ملايين لمصر.

في تشاد، ستوجّه الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من 135 ألف شخص، بينهم لاجئون وصلوا مؤخرا من السودان.

وذكرت الأمم المتحدة الأربعاء أنها ستحتاج إلى 3,03 مليارات دولار كمساعدات عاجلة للسودان ولأكثر من مليون شخص يتوقع أن يفروا إلى بلدان مجاورة هذا العام.

ولفتت الوكالة الأميركية للتنمية إلى أن تشاد "تحت ضغط شديد" في الأساس. ويواجه جنوب السودان بدوره أزمة إنسانية داخلية.

وأفاد بيان الوكالة الأميركية أن "النزاع في السودان يجبر الشركاء الإنسانيين في أنحاء المنطقة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية التعامل مع الاحتياجات المتفاقمة بالاعتماد على موارد محدودة".

وأضاف "تحض الولايات المتحدة جهات مانحة أخرى على مساعدتنا على مواجهة الثغرات الخطيرة في التمويل".

ويشهد السودان نزاعا منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع التي ترفض خطة لدمجها في صفوفه.

وتقود الولايات المتحدة والسعودية الوساطة الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار موقت يتيح إدخال المساعدات.

© 2023 AFP