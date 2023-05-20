إبقاء المتهم بتسريب وثائق سرية للبنتاغون موقوفا بانتظار محاكمته

مقر المحكمة الفدرالية في وستر بولاية ماساتشوسيتس الأميركية حيث مثل جاك تيشيرا في 19 أيار/مايو 2023

ورستر (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قرر قاض فدرالي الجمعة إبقاء خبير معلوماتية في سلاح الجو الأميركي متهم بتسريب وثائق سرية للغاية، في السجن بانتظار محاكمته بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه يشكل خطرا قائما على الأمن القومي الأميركي.

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ويعتقد أن جاك تيشيرا (21 عاما) المتخصص في تكنولوجيا المعلومات في الحرس الوطني الجوي التابع لسلاح الجو الأميركي، دبّر عملية تسريب لوثائق سرية ألحقت أكبر ضرر بالولايات المتحدة عبر نشر مجموعة من المعلومات الحساسة جدا في منتدى للدردشة على الإنترنت.

وتشير الوثائق التي انتشرت لاحقًا بسرعة على الإنترنت، إلى قلق الولايات المتحدة بشأن قدرة أوكرانيا العسكرية في مواجهة القوات الروسية الغازية وتكشف أن واشنطن تجسست على حليفتيها اسرائيل وكوريا الجنوبية، إلى جانب تفاصيل حساسة أخرى.

وجُلب تيشيرا إلى قاعة المحكمة لهذه الجلسة التي حضرها والده وآخرون، مقيدا بالأصفاد ويرتدي بزة برتقالية.

وقال القاضي ديفيد هينيسي إن "الأدلة تدعم احتجازه"، مشيرا إلى أن "الدول الأجنبية تعرف أنه لا يكن الولاء للولايات المتحدة" و"لم يكترث لأحد".

وأوضح المدعون أن تيشيرا قد يكون ما زال قادرا على الوصول إلى وثائق سرية ويمكن أن تساعده دول "معادية" على الهرب إذا أطلق سراحه، مشيرين أيضا إلى ان لديه تاريخًا في الإدلاء بتصريحات "عنيفة".

كتب تيشيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الثاني/نوفمبر أنه يريد "قتل عدد كبير من الناس" لأن ذلك سيسمح "بالقضاء على أصحاب العقول الضعيفة"، كما ورد في وثيقة الادعاء.

تحذيرات متكررة

قال المدعون أيضًا إن الطيار طلب نصيحة مستخدم آخر حول نوع رشاش من السهل استخدامه من الجزء الخلفي من سيارة دفع رباعي، وأنه بحث عن هجمات كثيفة بسلاح ناري على الإنترنت.

وأضافوا أن تيشيرا يمتلك "ترسانة افتراضية من الأسلحة بما في ذلك بنادق ورشاشات" من أنواع عدة "وقاذفات بازوكا" إلى جانب "اسلحة نارية احتفظ بها "على بعد أقدام فقط من سريره".

وقال فريق الدفاع عن تيشيرا إن موكله لم يعد بإمكانه الوصول إلى مواد سرية وأن الحكومة تبالغ في وصف التهديد الذي يمثله، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراحه ووضعه في عهدة والده بانتظار المحاكمة.

أوقف تيشيرا الشهر الماضي بعد تحقيق استمر أسبوعًا ووجهت إليه تهمتان تصل عقوبتاهما القصويان إلى السجن عشر سنوات وخمس سنوات.

قدم الادعاء خلال الأسبوع الجاري أيضا ثلاث مذكرات للقوات الجوية الأميركية تم تنقيحها جزئيًا ومؤرخة بين أيلول/سبتمبر 2022 وشباط/فبراير 2023، تكشف أنه تلقى تحذيرات متكررة بسبب إساءة التصرف على نحو متكرر للوصول إلى معلومات سرية.

وتفيد الوثائق بأنه تم تحذيره بسبب تدوينه ملاحظات عن معلومات سرية، وتجاهله لاحقا توجيهات بالكف عن "التعمق في المعلومات الاستخباراتية". وقد شوهد بعد ذلك وهو "يطلع على محتوى لا علاقة له بواجبه الأساسي وكان مرتبطًا بمجال الاستخبارات".

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة، كان تيشيرا يحمل ترخيصا أمنيا سريا عند اعتقاله، كما ورد في شهادة مكتب التحقيقات الفدرالي.

وتيشيرا متهم بـ "الاحتفاظ بلا ترخيص بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونقلها" و "بإزالة وثائق ومواد سرية أو الاحتفاظ بها بلا تصريح.

© 2023 AFP