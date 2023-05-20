بايدن لا يزال يعتقد أن واشنطن "ستتجنب التخلف عن سداد" ديونها

© برندان سميالوفسكي / ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن يشارك في اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ضمن فعاليات قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان في 20 أيار/مايو 2023

هيروشيما (اليابان) (أ ف ب) – عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن السبت عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حلّ لأزمة سقف الدين العام لتجنّب تخلّف واشنطن عن سداد ديونها.

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وقال بايدن لصحافيين في قمة مجموعة السبع في هيروشيما "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد".

وتخوض الإدارة الأميركية الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الزمن لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من حزيران/يونيو.

وإذا لم يرفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت، فقد تفوّت الدولة سداد قروضها، في حدث كارثي محتمل بالنسبة للأسواق المالية العالمية.

يشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديموقراطيين المتكرر بزيادة "نظيفة" في سقف الاقتراض العام.

واتهم الديموقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مفرطة لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب نفاد أموال الحكومة.

© 2023 AFP