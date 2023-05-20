بايدن يبقي على تفاؤله بشأن المفاوضات المعقّدة لرفع سقف الدين الأميركي

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الرئيس الأميركي جو بايدن يشارك في اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ضمن فعاليات قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان في 20 أيار/مايو 2023

واشنطن (أ ف ب) – بلغت المفاوضات في الولايات المتحدة بين الإدارة الديموقراطية وخصومها الجمهوريين مرحلة معقدة السبت، مع تأكيد البيت الأبيض أن شروطهم "المبالغ بها" لرفع سقف الدين العام لن تنال موافقة الرئيس جو بايدن، على رغم إبداء الأخير تفاؤله بالتوصل الى حلّ في مهلة تتيح لأكبر اقتصاد في العالم تفادي التخلف عن السداد.

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وقال بايدن للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية "ما زلت أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد".

يخوض الديمقراطيون والجمهوريون معركة سياسية عنوانها اقتصادي مرتبط برفع سقف المديونية العامة، من دون أن يظهر الى الآن في الأفق إمكان التوصل الى حلّ قبل الأول من حزيران/يونيو، وهو التاريخ الذي حذّرت وزارة الخزانة الأميركية من أن واشنطن قد تصبح بحلوله، غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

ويشترط الجمهوريون الذين يمسكون بالغالبية في مجلس النواب (أحد مجلسَي الكونغرس)، أن يتعهّد بايدن بداية بإجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية العامة لكي يوافقوا على رفع سقف الدين. من جهتها، ترى الإدارة الديموقراطية أن الجمهوريين يحوّلون خطوة لطالما كانت روتينية، الى سلاح سياسي في مواجهة بايدن، وعينهم على الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

تلقّى بايدن الموجود في هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع، صباح السبت موجزا من فريقه بشأن المباحثات.

وتراجعت الآمال الجمعة بحلّ قريب، مع تأكيد الطرفين أن المفاوضات صعبة.

وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي ليل الجمعة "توقّفا" في المفاوضات، قائلا للصحافيين "نعم، يجب أن نتوقف".

وأتى ذلك بعيد كشف مسؤول في البيت الأبيض وجود خلافات "فعلية بين الأطراف المعنيين بشأن قضايا الميزانية وستكون المناقشات صعبة".

الا أن المباحثات استؤنفت بعد ساعات من ذلك، ما حدا بالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للتأكيد أن الإدارة الديموقراطية تبقى "متفائلة".

الا أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت عكس موقفا أقل تفاؤلا.

وقال في بيان صحافي إن "الجمهوريين يأخذون الاقتصاد رهينة ويدفعوننا الى شفا التخلف عن السداد، ما قد يكلّفنا ملايين الوظائف ويدفع البلاد نحو الركود (الاقتصادي) بعد عامين من النمو الثابت للوظائف والأجور".

واذ أكد أن بايدن لن يقبل طروحات الجمهوريين "المبالغ بها"، شدد على امكان رسم "مسار للمضي قدما لبلوغ اتفاق من الحزبين اذا عاد الجمهوريين الى طاولة المفاوضات بحسن نيّة".

تفاوض "على مراحل"

تحتاج الحكومة الأميركية لاقتراض المزيد من المال لمواصلة الانفاق، ما يعني أن رفض الجمهوريين رفع سقف الدين سيحول دون وفائها بالتزاماتها، ما ستكون له تداعيات يرجّح ألا تقتصر مفاعيلها على الولايات المتحدة.

ويرى الجمهوريون أن رفع الدين العام الى ما فوق 31 تريليون دولار هو إجراء يصعب القبول به، وأنه يجب الاتفاق على إجراء تخفيضات تتيح موازنة أكبر بين الواردات والنفقات، عوضا عن الاكتفاء كل مرة برفع سقف المديونية العامة.

من جهتهم، لا يعارض الديموقراطيون البحث في خفض الميزانية، لكنهم يرفضون جعل رفع سقف الدين رهينة لذلك. ويؤكدون أن الأولوية قبل البحث في أي خطوة هي ضمان قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على مصداقيتها المالية.

وشدد ماكارثي الجمعة على أنه "لا يمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المقبلة".

ويرى الديموقراطيون أن مطالب الجمهوريين تدفعها أجندة الجناح اليميني المتطرف الذي بات يهيمن على السياسات العامة للحزب.

وحذّر مدير الاتصالات في البيت الأبيض لابولت من أن مطالب الجمهوريين بشأن التخفيضات في الميزانية ستتسبّب بخسائر كبيرة في الوظائف وإضعاف شبكة الأمان الاجتماعية، في مقابل تمديد الاعفاءات الضريبية للأثرياء.

في المقابل، يطرح الديموقراطيون زيادة الضرائب على الأغنياء والقبول بتخفيضات أقل في الميزانية.

وعكس بايدن في تصريحاته للصحافيين، رغبته في استكمال البحث بطول أناة.

وقال "هذه عملية تفاوض، تتم على مراحل". وأضاف ردا على سؤال عما اذا كان قلقا بقوله: "على الإطلاق".

سيعود بايدن الى واشنطن الأحد بعد قمة مجموعة السبع، وهو ألغى زيارتين كان من المقرر أن يقوم بهما في أعقابها الى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لاختصار رحلته والعودة من أجل استكمال المباحثات بشأن الدين.

© 2023 AFP