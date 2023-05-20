بطولة ألمانيا: قطبا برلين يمنيان بنكسة بخسارة أونيون وهبوط هرتا إلى الثانية

© جون ماكدوغال / ا ف ب

لاعب وسط هرتا برلين الفرنسي لوكاس توسار حزيناً بعد نهاية مباراة فريقه أمام بوخوم بالتعادل 1-1 وهبوطه إلى الدرجة الثانية في برلين. 20 أيار/مايو 2023

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – مُني قطبا العاصمة برلين بنكسة حيث خسر أونيون برلين الساعي لمقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أمام مضيفه هوفنهايم 2-4، وهبط هرتا إلى مصاف اندية الدرجة الثانية بتعادله مع ضيفه بوخوم 1-1 السبت في المرحلة 33 من الدوري الالماني لكرة القدم.

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وخلط فوز هوفنهايم الثالث عشر مع 35 نقطة الأوراق في صراع دوري الأبطال حيث تجمد رصيد أونيون برلين عند 59 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأعرق، بفارق الأهداف عن فرايبورغ الخامس الفائز على فولفسبورغ 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويتأخر الفريقان بفارق نقطة عن لايبزيغ الثالث الذي يحلّ لاحقا ضيفاً على بايرن ميونيخ المتصدر والساعي للاحتفاظ بلقبه للموسم الحادي عشر توالياً.

وفي حال خسارة لايبزيغ أمام عملاق بافاريا، فسيحصل على فرصة أخيرة على أرضه لضمان تأهله إلى دوري الأبطال عندما يقابل بعد 7 أيام شالكه خلال المرحلة الأخيرة (34)، في حين يستقبل أونيون برلين فيردر بريمن ويحلّ فرايبورغ ضيفاً على أينتراخت فرانكفورت.

في المباراة الأولى، تقدم هوفنهايم بهدفي التوغولي إيلاس بيبو (22) والكرواتي أندري كراماريتش (36 من ركلة جزاء)، وقلّص أونيون الفارق قبل نهاية الشوط الأول بفضل الهولندي دانيلو ديوخي (45).

وشهدت الدقائق الأخيرة سيناريو جنونيا حيث أعاد كراماريتش الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه (89)، قبل أن يعيد البديل الدولي التونسي عيسى بلال العيدوني الأمل لفريق العاصمة بالهدف الثاني (90+5).

غير أن البديل الآخر الإسرائيلي مؤنس دبور قضى على آمال أونيون بالعودة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

في الثانية، وجّه بوخوم ضربة قاضية لآمال هرتا برلين بالبقاء في الأولى بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر رأسية كيفن شلوتيربيك المعار من فرايبورغ، رداً على هدف الافتتاح لهرتا بفضل الفرنسي لوكاس توسار (63).

وعاد هرتا الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة في قاع الترتيب إلى الدرجة الثانية بعد 10 أعوام قضاها في الأولى.

وفشل شالكه صاحب المركز السادس عشر مع 31 نقطة في الابتعاد عن منطقة خطر الهبوط بتعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-2.

وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه كولن 1-1.

وتختتم المرحلة الأحد بمباريات ماينتس مع شتوتغارت، وأوغسبورغ مع بوروسيا دورتموند، وباير ليفركوزن مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

© 2023 AFP