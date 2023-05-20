دورة روما: رونه يقلب الطاولة على رود ويبلغ النهائي

© فيليبو مونتيفورتي / ا ف ب

روما (أ ف ب) – بلغ الدنماركي الشاب هولغر رونه، المصنف سابعاً، نهائي دورة روما لماسترز في كرة المضرب، بفوز "اسكندينافي" صعب ومشوّق السبت على النروجي كاسبر رود المصنف رابعاً 6-7 (2-7) و6-4 و6-2.

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وهذا أول فوز لرونه على رود في خمس مباريات، وسيواجه في النهائي الفائز بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً ووصيف العام الماضي، والروسي دانييل مدفيديف الثالث اللذين يلعبان في وقت لاحق.

وقبل ثمانية أيام من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، يؤكّد رونه (20 عاماً) الذي أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش من ربع النهائي، موسمه التصاعدي.

سيخوض في روما النهائي الثالث له في أربع دورات ترابية، بعد مونتي كارلو حيث خسر أمام الروسي أندري روبليف، وميونيخ (250) عندما فاز على الهولندي بوتيك فان دي تساندخولب محرزاً لقبه الرابع.

وكان رونه، المشارك للمرة الأولى في دورة روما، متأخراً بمجموعة وكسر للارسال 2-4، عندما حقق عودة قوية منحته فوزه السابع والعشرين هذا الموسم، في مباراة استمرت ساعتين و41 دقيقة.

قال اللاعب الشاب بعد فوزه "لم يكن لدي شيء لأخسره في المجموعة الثانية، لذا قلت لنفسي أن ألعب بأريحية. أردت الاستمتاع كما لو انها آخر مجموعة لي هنا. طلبت من نفسي اللعب بشراسة والاستمتاع، وهذا كان مفتاح العودة".

وبات رصيد رونه هذا الموسم على ارض ترابية 13 فوزاً مقابل خسارتين فقط.

وبحال فوزه باللقب يوم الأحد، سيصعد رونه إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي.

وتابع الدنماركي "حقاً لعبت أفضل تنس في آخر مباراتين ضد نوفاك ثم كاسبر. لاعبان تصعب مواجهتهما، لذا تعيّن علي الارتقاء بالمستوى وهذا ما لم انجح بتحقيقه اليوم سوى في نهاية المباراة عندما قلبت الأمور".

وكان رونه أحرز أول ألقابه في بطولات الماسترز 1000 العام الماضي في باريس.

وهذه المباراة الأولى بين لاعبين اسكندينافيين في نصف نهائي دورات الماسترز 1000، منذ فوز السويدي يوناس بيوركمان على مواطنه توماس إنكفيست في باريس عام 1997.

في المقابل، كان رود (24 عاماً)، الباحث عن لقبه الأول في دورات الماسترز، يخوض نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً في روما.

عرف موسماً عادياً، إذ توّج في استوريل، بيد انه عانى في دورات الماسترز، مخفقاً بتخطي الدور الثالث في انديان ويلز، ميامي، مونتي كارلو ومدريد.

© 2023 AFP