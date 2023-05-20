دوري "أن بي ايه": مدرب ناغتس ينتقد عدم تقدير وسائل الإعلام لفريقه

© ماتيو ستكومان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

لوس انجليس (أ ف ب) – اشتكى مدرب دنفر ناغتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مايكل مالون، من عدم تقدير وسائل الإعلام للانجازات التي يحققها فريقه وعملاقه الصربي نيكولا يوكيتش هذا الموسم، خصوصاً في مواجهة لوس أنجليس ليكرز في نهائي المنطقة الغربية.

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قال مدرب دنفر بعد فوز فريقه 108-103 على أرضه، معوّضاً تأخره بفارق 11 نقطة في الشوط الثاني ليتقدم 2-0 في نهائي الغربية "قد يحفّزنا هذا الأمر".

وكان ناغتس تغلب على ليكرز 132-126 في المباراة الأولى، فبات على بعد فوزين من نهائي الدوري الأول في تاريخه.

أضاف مالون "تفوز في المباراة الأولى لكن حديث الجميع يكون عن ليكرز. فلنكن صريحين، هكذا كانت الرواية الوطنية: حسناً، ليكرز بخير. تخلفوا 0-1 لكنهم نجحوا بشيء ما. لم يتحدث أحد عن نيكولا الذي قدّم أداء تاريخياً".

وحصد يوكيتش الـ"تريبل دابل" الثالث عشر في مسيرته ضمن البلاي أوف، ليحتل المركز الثالث وراء ماجيك جونسون (30) وخصمه في هذه السلسلة ليبرون جيمس (28).

تابع مالون "ما يقوم به أمر لا يُصدّق. لكن الرواية لم تكن حول ناغتس ولا حتى نيكولا. كانت الرواية حول ليكرز والتعديلات التي أجراها".

© 2023 AFP