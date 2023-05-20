هاليب الموقوفة تواجه مخالفات جديدة في جواز سفرها البيولوجي

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باريس (أ ف ب) – تواجه الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً في كرة المضرب والموقوفة منذ تشرين الأول/أكتوبر بسبب مخالفة قواعد المنشطات، قضية جديدة مرتبطة بـ"عدم انتظام" بيانات جواز سفرها البيولوجي، بحسب ما أعلنت الجمعة الوكالة الدولية للنزاهة في رياضة التنس.

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كتبت الهيئة في بيان ان هاليب "متهمة بانتهاك منفصل عن برنامج مكافحة المنشطات في التنس، مرتبط بعدم انتظام بيانات جواز السفر البيولوجي للرياضي".

وأوقفت بطلة رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019 في تشرين الأول/أكتوبر، بشكل موقت بعدما "قدّمت عينة أثناء مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في آب/أغسطس 2022... ووجد التحليل أنها تحتوي على روكسادوستات، وهي مادة مدرجة في القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2022".

ويحفّز هذا العقار المحظور على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

وأصرّت هاليب (31 عاماً) الفائزة بـ24 لقباً في مسيرتها، على أنها لم تتناول عن قصد عقاقير تحسين الأداء.

كتبت الجمعة في بيان على حسابها في موقع انستغرام انها "تعيش اسوأ كابوس" منذ اعلان ايقافها وندّدت بمضايقات الوكالة، متهمة اياها بالسعي "لاثبات اني مذنبة بشيء لم ارتكبه أبداً".

أضافت "الآن وبعد أن أثبتنا بوضوح اني كنت ضحية تلوّث، يطلقون تطوّراً مزعوماً حول دمي. درس ثلاثة خبراء مشهورين عالمياً اختبارات الدم الخاصة بي، وقالوا بوضوح انها كانت طبيعية تماماً".

ويسمح جواز السفر البيولوجي للرياضي بمراقبة التغييرات الدموية على المدى الطويل وبتحديد انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة المنشطات.

© 2023 AFP