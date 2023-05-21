إعدام ثلاثة مدانين بالاتجار بالمخدرات في إيران

© عطا كناره / ا ف ب

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 نيسان/أبريل 2023

طهران (أ ف ب) – نفّذت السلطات الإيرانية الأحد حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة مدانين بالاتجار بالمخدرات، وفق ما أعلن موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية "ميزان أون لاين".

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وأفاد موقع "ميزان" الإلكتروني "شُنق ثلاثة أعضاء في كارتل مخدرات بعد الحكم عليهم بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض بسبب إنتاج أكثر من 39 كيلوغراما من الهيرويين".

وأتى الإعلان عن الإعدامات غداة تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق مدان بإدارة شبكة للاتجار بالبشر والدعارة وتلك الصادرة بحق ثلاثة رجال بعد إدانتهم بـ"الحرابة" وقتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن خلال تحرك احتجاجي في مدينة أصفهان (وسط).

وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر الماضي، عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

ونددت الدول الغربية بإعدامات الجمعة وانتقدتها جماعات حقوقية متمركزة خارج إيران.

وتقول الأمم المتحدة إنه منذ الأول من كانون الثاني/يناير أُعدم 209 أشخاص على الأقل معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر.

وإيران هي الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.

وفي 2022 أعدم 582 شخصا بزيادة نسبتها 75 في المئة عن العام السابق، كما ذكرت منظمات حقوقية خارج إيران.

© 2023 AFP